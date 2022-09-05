Кайрат Камзин стал новым акимом Балхаша

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата новым акимом Балхаша назначен Кайрат Камзин. До этого он работал руководителем Управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как информирует сайт акимата Карагандинской области, глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима.

Депутаты одобрили единогласно. Бывший аким города Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.

Фото: gov.kz

Чуть больше трех лет назад, стоя за этой трибуной при назначении на должность акима Балхаша, я обещал выполнить возложенные обязательства и приложить усилия к развитию города. За этот период благодаря совместной работе сделано немало, и решение имеющихся проблем будет продолжено. Ораз Таурбеков

Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.

Фото: gov.kz

У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растет. Но необходимо развивать инфраструктуру. Женис Касымбек

Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозерска, руководителем областного управления ГАСК.

С июля 2022 года до настоящего назначения Кайрат Камзин возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.