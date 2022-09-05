Кайрат Камзин стал новым акимом Балхаша
Как информирует сайт акимата Карагандинской области, глава региона Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии маслихата Балхаша и представил кандидатуру нового акима.
Депутаты одобрили единогласно. Бывший аким города Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Женис Касымбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал успеха на новом поприще.
Фото: gov.kz
Чуть больше трех лет назад, стоя за этой трибуной при назначении на должность акима Балхаша, я обещал выполнить возложенные обязательства и приложить усилия к развитию города. За этот период благодаря совместной работе сделано немало, и решение имеющихся проблем будет продолжено.Ораз Таурбеков
Женис Касымбек поставил задачи перед новым руководством города.
Фото: gov.kz
У вас есть большой потенциал по туризму. Поток туристов за последние годы растет. Но необходимо развивать инфраструктуру.Женис Касымбек
Кайрат Камзин на государственной службе с 2005 года. Работал в департаменте Комитета по техническому регулированию и метрологии по Карагандинской области, аппарате акима района имени Казыбек би Караганды, департаменте Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области. Был заместителем начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области, акимом Приозерска, руководителем областного управления ГАСК.
С июля 2022 года до настоящего назначения Кайрат Камзин возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.