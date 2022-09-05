Когда на АЗС начнут проверять данные покупателей дизтоплива

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК разъяснил, как будет работать система верификации данных потребителей дизельного топлива, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы ее хотим к 15 сентября сдать. Система будет работать следующим образом: все автозаправочные станции будут объединены в одну систему, в которой, в случае, если лимитировано по цене 230 либо 260 тенге потребитель заправляется, он автоматически попадает в базу. И на следующей заправке он уже сидит в базе и там видно, какое количество дизтоплива он уже взял, вне зависимости от владельца АЗС. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, это будет единая интегрированная система.

Мы это сделаем для того, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с перебором лимитированного топлива. Система будет общая. Мы ее ускоряем и, наверное, сделаем бесплатной для всех АЗС, чтобы они имели возможность подключаться к ней и загружать туда данные. После того, как эта база заработает, мы будем видеть всю картину полностью – сколько человек потребило – по водительским удостоверениям и техпаспортам, это касается грузовых автомобилей. И над этим мы сейчас работаем. Болат Акчулаков

Вице-министр энергетики Жанат Жахметова в свою очередь сообщила, что данная система создается на уже существующей информационной системе, которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.

Основная работа заключается в том, что необходимо провести интеграции с информационными система других госорганов. В частности, это МВД, Государственное кредитное бюро и Министерство цифровизации. Это нужно, чтобы, когда гражданин будет приходить на АЗС, кассир мог самостоятельно проверить все документы, которые должны быть предъявлены, согласно приказу – водительское удостоверение, техпаспорт. И если гражданин ездит на машине по полису, то мы сможем проверять и страховой полис также. Жанат Жахметова

Позже министр Акчулаков сообщил, что на другой АЗС, если водители захотят дозаправиться сверх установленных лимитов, то им придется платить за ДТ больше.

Заправятся, но уже по другой цене – до 450 тенге. Это предельная цена, которая свыше лимита. Сегодня по лимиту физлицо может заправить 100 литров, грузовой транспорт – 300. Болат Акчулаков

Ранее Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан планирует импортировать до 100 тыс. тонн дизтоплива из России.