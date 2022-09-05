Казахстан планирует импортировать до 100 тыс. тонн дизтоплива из России

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК сообщил о планах по импорту российского дизтоплива в сентябре-октябре текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

За исключением 2020 года, производство дизельного топлива из года в год растет. В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производства ГСМ. Прогноз производства дизельного топлива на 2022 год составляет 5,2 млн тонн, что больше на 300 тыс. тонн, чем в 2021 году, и больше на 640 тыс. тонн, чем в 2020 году. Уже по итогам восьми месяцев текущего года произведено 3 млн 530 тыс. тонн ДТ, что примерно на 239 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, также Фонд "Самрук-Казына" и компания "КазМунайГаз" подписали контракт на импорт необходимых объемов дизельного топлива в сентябре и октябре.

Объем двух партий – до 100 тыс. тонн. Однозначно, что этот объем из Российской Федерации. У нас ближайших поставщиков в таком количестве дизельного топлива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов. Изначально была предусмотрена такая возможность импортирования дизтоплива из РФ также, как и авиакеросина. Сейчас уже отгрузки начались, КМГ этим непосредственно занимается, и мы сейчас уже ожидаем первую партию импорта. Болат Акчулаков

22 августа в Казахстане на дизельное топливо установили дифференцированные цены.

23 августа на льготное дизтопливо установили среднюю цену.

31 августа председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики РК Асету Магауову объявили строгие выговоры за непринятие своевременных мер по обеспечению дизтопливом.

В этот же день биржевые торги ДТ приостановили в Казахстане.