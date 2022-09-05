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Алан Курмангалиев принес первую историческую медаль на ЧА по настольному теннису

Настольный теннис Азия бронза Фото: Instagram/drs_kz
Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии. Это событие произошло в Лаосе, на XXVI континентальном первенстве среди юниоров и кадетов, где он занял третье место, сообщает Zakon.kz.

15-летний карагандинец в стартовых раундах азиатского первенства сумел переиграть Сангуанвонг Ксайпасеут (Лаос), Аукадеччайкул Ситтиполь (Таиланд) и Прадхивадхи Бхаянкарам Абхинандх (Индия). За выход в финал Алан Курмангалиев уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль.

Настольный теннис ЧА Бронза

Фото: Instagram/ttfrk

Эта наша общая победа! Хочу сказать огромное спасибо всем за оказанную всемерную поддержку, создание всех условий, чтобы мы с честью и с наградой вернулись домой и добивались в дальнейшем новых успехов. На чемпионате Алан сыграл хорошо, одержал яркие победы и продемонстрировал, что является одним из лучших молодых теннисистов Азии.Эльмира Алиева, тренер Алана Курмангалиева

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