Алан Курмангалиев принес первую историческую медаль на ЧА по настольному теннису

Фото: Instagram/drs_kz

Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии. Это событие произошло в Лаосе, на XXVI континентальном первенстве среди юниоров и кадетов, где он занял третье место, сообщает Zakon.kz.

15-летний карагандинец в стартовых раундах азиатского первенства сумел переиграть Сангуанвонг Ксайпасеут (Лаос), Аукадеччайкул Ситтиполь (Таиланд) и Прадхивадхи Бхаянкарам Абхинандх (Индия). За выход в финал Алан Курмангалиев уступил японцу Такуми Танимото и завоевал бронзовую медаль. Фото: Instagram/ttfrk Эта наша общая победа! Хочу сказать огромное спасибо всем за оказанную всемерную поддержку, создание всех условий, чтобы мы с честью и с наградой вернулись домой и добивались в дальнейшем новых успехов. На чемпионате Алан сыграл хорошо, одержал яркие победы и продемонстрировал, что является одним из лучших молодых теннисистов Азии. Эльмира Алиева, тренер Алана Курмангалиева Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов. Читайте также Ерасыл Ердилда стал абсолютным чемпионом международного турнира ITF Juniors Голкипер сборной Казахстана помог "Шахтеру" обыграть "Тараз" в чемпионате КПЛ "Долгожданная трилогия"

Следите за новостями zakon.kz в: