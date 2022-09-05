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Группа мопедистов "терроризирует" жителей центра Алматы

Группа мопедистов "терроризирует" жителей центра Алматы Фото: pexels
В редакцию прислали видео, на котором водители мопедов собираются ночью на углу проспекта Абылай хана и улицы Жибек жолы в Алматы и нарушают тишину, сообщает Zakon.kz.

На просьбы жильцов никак не реагируют. На видео видна потасовка жильца дома и водителя мопеда.

Как сообщили в полиции, по данному факту начаты проверочные мероприятия.

Действиям каждого из участников данного видео будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер.Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев

По закону нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет для физлиц административный штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге). Если нарушение повторяется в течение года, то штраф увеличивается вдвое, до 10 МРП (30 630 тенге).

В минувшие выходные в городе были проведены рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, допущенных водителями мопедов.

В результате 68 человек привлечены к ответственности, в том числе и за нарушение тишины. Отработка продолжается. Ержан Узабаев

Согласно ПДД РК мопедом можно управлять с шестнадцатилетнего возраста. Мопедам разрешено двигаться по велосипедной дорожке, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

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