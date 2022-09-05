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До третьего поединка между Головкиным и "Канело" осталось 12 дней

Бокс, бой, 17 сентября Фото: Instagram/gggboxcing
Весь мир с нетерпением ждет начала третьего боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканцем Саулем Альваресом "Канело" (57-2-2, 39 КО) и объединенным чемпионом этой категории казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Zakon.kz.

Мексиканский боксер первый раз проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Что касается Геннадия Головкина, то он ранее в этом весе никогда не боксировал. За считанные дни до боя оба спортсмена доводят свои формы до пика с надеждой победить в будущей, третьей, битве.

Две предыдущие встречи состоялись в 2017 и 2018 годах. В первой схватке объявлена ничья, затем "Канело" решением судей стал победителем второго боя.

Бокс Бой 17 сентября

Фото: Instagram/gggboxcing

Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.

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