До третьего поединка между Головкиным и "Канело" осталось 12 дней
Мексиканский боксер первый раз проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Что касается Геннадия Головкина, то он ранее в этом весе никогда не боксировал. За считанные дни до боя оба спортсмена доводят свои формы до пика с надеждой победить в будущей, третьей, битве.
Две предыдущие встречи состоялись в 2017 и 2018 годах. В первой схватке объявлена ничья, затем "Канело" решением судей стал победителем второго боя.
Фото: Instagram/gggboxcing
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону титулы чемпиона мира WBA, WBC, IBF и WBO в 76,2 кг.
Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.