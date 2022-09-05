Почему Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение с 6 сентября сохранить базовую ставку на уровне 14,5%. Председатель НБК Галымжан Пирматов рассказал о факторах объявленного решения, сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе центробанка.

Решение основывалось на результатах очередного прогнозного раунда. Мы скорректировали наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации, обновив прогнозы по инфляции и росту реального ВВП до конца текущего года и на среднесрочный период. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

Также он разъяснил факторы принятого решения по базовой ставке.

Первое. Динамика инфляции

По словам Галымжана Пирматова, месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика в марте текущего года, все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения.

В годовом выражении инфляция достигла 16,1%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров. В частности, это касается хозяйственных товаров, а также канцелярских принадлежностей на фоне роста спроса. Инфляция платных услуг достигла 10,1%. Наибольший рост цен наблюдается по аренде благоустроенного жилья. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились практически во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года. Так, их месячный рост составил 1,3%, – отметил глава центробанка.

Как заявил Галымжан Пирматов, инфляционные ожидания остаются повышенными; медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в августе текущего года составила 16,5%.

По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, мы ожидаем инфляцию на уровне 16-18%. Это выше предыдущих прогнозов Национального банка. Пересмотр прогноза связан с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией и сильным фискальным импульсом. Значительное инфляционное давление будет сохраняться на фоне высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен будут выступать высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, – сообщил председатель Нацбанка РК.

По его словам, в 2023 году инфляция будет замедляться до 7,5-9,5%.

Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось, замедление инфляции в России. Несмотря на эти позитивные предпосылки, более сильный фискальный импульс не позволил пересмотреть прогноз на 2023 год в сторону снижения. Галымжан Пирматов

По данным главы центробанка, в 2024 году, в случае отсутствия новых внешних и внутренних шоков, инфляция будет стремиться к таргетируемому коридору.

По нашим оценкам, она сформируется на уровне 5,5-7,5%. Процикличная фискальная политика остается основным фактором инфляции в среднесрочной перспективе. Галымжан Пирматов

Второе. Состояние внутренней экономики

Также председатель Нацбанка РК сообщил, что рост ВВП за семь месяцев текущего года составил 3,3%.

Замедление роста экономики происходит в результате сокращения производства нефти в стране ввиду ремонта на Кашагане и сохраняющихся перебоев в производственном процессе на КТК. Вместе с тем положительный вклад внесли обрабатывающая промышленность, торговля, строительство и транспорт. Строительство продолжает оставаться основным драйвером роста ВВП. Галымжан Пирматов

По его словам, в условиях замедления экономической активности, сохранения неопределенности по работе КТК, а также планируемых ремонтов на оставшихся двух крупных месторождениях, рост экономики в 2022 году пересмотрен в сторону незначительного снижения.

По итогам 2022 года рост ВВП составит 2,5-3,5%. Положительный вклад продолжат вносить все компоненты внутреннего спроса и реальный экспорт на фоне сложившейся высокой ценовой конъюнктуры и восстановления темпов роста производства нефти к концу года. Галымжан Пирматов

В дальнейшем Нацбанк, по словам Пирматова, ожидает ускорения роста экономики на фоне повышения экспорта в результате увеличения добычи нефти в 2023-2024 годах.

Дополнительными стимулами станут положительная динамика потребительского спроса в условиях роста государственных расходов. При этом высокий импорт вследствие фискального стимулирования будет отчасти нивелировать рост ВВП. В итоге, в 2023 году рост ВВП ожидается на уровне 4-5%, – отметил глава центробанка.

В 2024 году, по данным Галымжана Пирматова, динамика экономического роста сохранится в тех же пределах на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

Экономика продолжает поддерживаться положительными темпами кредитования со стороны банков. Кредитный портфель БВУ за январь – июль текущего года вырос на 10,1%, до 20,4 трлн тенге, в том числе предприятиям – до 8 трлн тенге. В целом, мы наблюдаем положительную динамику роста кредитования после оздоровления банковской системы, повышение ее устойчивости, что способствовало повышению капитализации банков и постепенному сокращению доли неработающих займов в портфеле БВУ с 9,3% в 2017 году до 3,8% по итогам июля 2022 года. Галымжан Пирматов

При этом, как отметил председатель Нацбанка РК, в текущих условиях роста неопределенности и подстройки экономики под новые внешние условия естественно пересматриваются долгосрочные проекты, что также отражается на кредитовании.

Важную роль в спросе на кредитные продукты играют ожидания заемщиков как в отношении перспектив развития макроэкономической ситуации в целом, так и собственных возможностей по обслуживанию долга как на настоящий момент, так и в перспективе. Галымжан Пирматов

Третье. Внешнеэкономическая конъюнктура

Глава центробанка напомнил, что индекс продовольственных цен ФАО в июле и августе текущего года существенно снизился на 9% и 1,9% соответственно.

Это, в основном, произошло в результате падения цен на растительные масла и зерновые. Снижение цен на зерно отчасти обусловлено достигнутой между Украиной и Российской Федерацией договоренностью о разблокировании основных черноморских портов Украины и началом уборки урожая в северном полушарии. Все это способствовало увеличению предложения. При этом инфляция в мире все еще находится на достаточно высоких уровнях, что требует поддержания жестких монетарных условий со стороны центральных банков. Галымжан Пирматов

По его словам, на мировых товарных рынках ожидается сохранение относительно высоких цен на нефть.

По прогнозам международных организаций, в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем составит 105 долларов за баррель, а в 2023 году – 90 долларов за баррель.

С учетом приведенных факторов Национальным банком и было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 14,5%. Текущий уровень базовой ставки обеспечивает устойчивость финансового рынка и поддерживает сберегательную активность субъектов экономики. Складывающаяся инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок. Галымжан Пирматов

Кроме того, как отметил председатель Нацбанка РК, эффект значительного повышения базовой ставки на экономику с начала года еще до конца не проявился и требует соответствующей оценки в будущем.

Принятые Нацбанком меры позволили: В целом защитить тенговые активы, увеличив объем тенговых депозитов и снизив долларизацию вкладов. Так, с июня наблюдается рост депозитов в тенге. Общий объем депозитов достиг исторического максимума в 28,1 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась с максимума текущего года 38,4% в феврале до 35,4% на конец июля текущего года, а долларизация депозитов населения без учета крупных вкладов более 50 млн тенге – снизилась до рекордно низкой отметки 15%. Продолжить рост кредитования. Так, в июле текущего года кредиты экономике в годовом выражении выросли на 27,1%, до 20,4 трлн тенге за счет кредитования населения и бизнеса в тенге, с начала текущего года – на 10,1%. Национальный банк с августа начал публиковать расширенную статистику по кредитованию экономики. Общая сумма кредитования экономики, с учетом других финансовых организаций, составляет 24,2 трлн тенге. Добиться баланса на валютном рынке. С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты, а в августе не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Трансферты обеспечивались за счет тенговых поступлений в Национальный фонд.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от прогнозной траектории инфляции, а также баланса рисков во внешней и внутренней среде. Галымжан Пирматов

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 24 октября в 14:00 по времени Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне – 14,5%.