Волонтеры АНК оказывают большую помощь погорельцам в Костанайской области

Представители Ассамблеи народа Казахстана находятся в Аулиекольском районе Костанайской области уже второй день. На данный момент собраны в большом количестве продукты питания и одежда и в них уже нет необходимости. Излишки отправляются на временное хранение в Костанай, сообщает Zakon.kz.

- Буквально за сутки только силами этнокультурных объединений региона и всех неравнодушных людей собрано три машины с продуктами питания и предметами первой необходимости, - говорит член АНК, председатель “Ассамблеи жастар” Тимур Джумурбаев. - В настоящий момент в райцентр начинают приходить машины с гуманитарной помощью, собранной на базе Домов дружбы в других регионах. Также мы ожидаем прибытия новых партий гуманитарной помощи. Наши волонтеры, сотрудники КГУ “Қоғамдық келісім” работают, не покладая рук, днем и ночью мы находимся в гуще событий и оказываем людям всяческую помощь.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

Первая остановка волонтеров была в селе Аулиеколь, где и расположены склады гуманитарной помощи и развернуты эвакуационные пункты для пострадавших.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

О ситуации к текущему часу лидер молодежи рассказал: “Во-первых, собрано достаточно большое количество продуктов питания и одежды и в них сейчас нет необходимости. Во-вторых, в связи с тем, что хранилища и объекты складирования гуманитарной помощи в Аулиекольском районе полностью заполнены, часть из них направляется в город Костанай для временного хранения”.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

По его словам, помощь погорельцам приходит не только от отдельных организаций, а из всех регионов и уголков нашей страны. Команда “Ассамблеи жастары” тоже приняла решение прибыть в регион, и сейчас они находятся непосредственно в Аулиекольском районе, который больше всех пострадал от природных пожаров. Волонтеры независимо от их принадлежности к тем или иным молодежным организациям, единым фронтом помогают населению в ликвидации последствий природной катастрофы.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

- Основная работа волонтеров заключается в приеме и распределении гуманитарной помощи. Они полностью погружены в свою работу, постоянно встречаются с жителями района и сельчанами, чьи дома сгорели дотла и они остались без крова над головой, - отметил Тимур Джумурбаев. - Кто-то из них самостоятельно приходит в распределительный центр за продуктами и одеждой, что-то развозят сами волонтеры. Наши добровольцы с самого начала стихийного бедствия находятся здесь и помогают в ликвидации их последствий.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

Как сообщил лидер молодежи, общественники региона открыли специальный фонд “Қайырымдылық K” (БИН 220640046689), куда каждый казахстанец может перечислить денежные средства в помощь нуждающимся.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

- Конечно, волонтеры воодушевлены тем, что в рамках своего рабочего визита президент страны Касым-Жомарт Токаев лично прилетел в Костанайскую область и, встретившись с ними, поблагодарил за самоотверженную работу. Для них это большой стимул, - отметил общественный деятель.

Фото: Молодежный ресурсный центр Аулиекольского района Костанайской области

В данный момент более 150 волонтеров посещают обгоревшие села и объекты инфраструктуры, пострадавшие от пожара. Они полны решимости и желания протянуть руку помощи местным жителям. Бескорыстная помощь, взаимовыручка, понимание и сострадание с их стороны придают погорельцам силы, поддерживают их морально, психологически.

Фото: Ассамблея жастары

Пострадавшие сельчане рассказывают волонтерам и чиновникам, как в одночасье крупный лесной пожар уничтожил их дома. Люди едва успевали взять с собой документы и деньги.

Фото: Ассамблея Жастары

Практически сразу после начала происшествия погорельцев временно разместили в эвакуационном лагере. Им всем выдали необходимые предметы, а именно постельные комплекты, теплую одежду, медикаменты и так далее.

Фото: Ассамблея жастары

- Произошедшее очень тяжело осознавать, тяжело принимать, - говорит Тимур Джумурбаев. – Беда нагрянула неожиданно и никого не оставила равнодушным. Мы видим, что народ Казахстана в очередной раз сплотился и демонстрирует мощную силу единства, а главное, все дружно помогают пострадавшим - и государство, и институты гражданского общества.

Фото: Ассамблея жастары

Кроме оказания гуманитарной и финансовой помощи, погорельцам в кратчайшие сроки начнут восстанавливать сгоревшее жилье. Все эти работы государство возьмет на себя.