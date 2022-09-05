Рынок ожидает дальнейшего укрепления доллара США

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на брифинге заявила, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего укрепления доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алия Молдабекова отметила, что на курс доллара и евро влияет множество факторов. Основной из них – политика Федеральной резервной системы (ФРС).

Неоднократно ФРС США заявляли, что в рамках борьбы с инфляцией они намерены дальше повышать базовую ставку. Это сильно влияет на ситуацию на валютном рынке. Повышение ставки со стороны ФРС приводит к тому, что доллар продолжает укрепляться, и все остальные валюты как развитых, так и развивающихся стран, в том числе и евро, очень волатильны и продолжают ослабляться к доллару США. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

По ее данным, дальнейшая динамика американской валюты, евро и других валют будет зависеть именно от риторики ФРС и того темпа, с которым они будут повышать процентные ставки.