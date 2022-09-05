Рынок ожидает дальнейшего укрепления доллара США
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на брифинге заявила, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего укрепления доллара, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Алия Молдабекова отметила, что на курс доллара и евро влияет множество факторов. Основной из них – политика Федеральной резервной системы (ФРС).
Неоднократно ФРС США заявляли, что в рамках борьбы с инфляцией они намерены дальше повышать базовую ставку. Это сильно влияет на ситуацию на валютном рынке. Повышение ставки со стороны ФРС приводит к тому, что доллар продолжает укрепляться, и все остальные валюты как развитых, так и развивающихся стран, в том числе и евро, очень волатильны и продолжают ослабляться к доллару США. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова
По ее данным, дальнейшая динамика американской валюты, евро и других валют будет зависеть именно от риторики ФРС и того темпа, с которым они будут повышать процентные ставки.
Рынок ожидает, что дальнейшим шагом будет все-таки повышение на 75, а в дальнейшем на 50 базисных пунктов. Это достаточно жесткая монетарная политика со стороны ФРС, поэтому большинство участников рынка ожидают дальнейшего укрепления доллара США. Алия Молдабекова
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