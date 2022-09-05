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Министры стран ОПЕК+ решили добывать нефть в октябре на августовском уровне

Министры стран ОПЕК+ решили добывать нефть в октябре на августовском уровне Фото: pixabay
Сегодня, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает Zakon.kz.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики РК Асет Магауов, информирует пресс-служба МЭ РК.

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания решено, что в октябре добыча будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки.

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