Министры стран ОПЕК+ решили добывать нефть в октябре на августовском уровне

Сегодня, 5 сентября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, сообщает Zakon.kz.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики РК Асет Магауов, информирует пресс-служба МЭ РК.

На заседании обсуждалось выполнение в августе странами обязательств по соглашению.

По итогам заседания решено, что в октябре добыча будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 млн баррелей в сутки было только для сентября. Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 млн баррелей в сутки.