Казахстан поддержал корректировку плана ОПЕК+ по добыче нефти

59-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоялось в субботу, 5 апреля 2025 года. В формате видеоконференции Казахстан представил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия рассмотрели данные о выполнении странами-участниками обязательств по Соглашению ОПЕК+ за январь и февраль 2025 года, общий уровень выполнения для стран ОПЕК+, а также обсудили текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.

"Комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения восьми стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.

Отмечается, что Казахстан принял участие во встрече, которая состоялась 3 апреля, где восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе и наше государство, провели совместную оценку рыночной ситуации. Было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.

В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.

Ранее в Министерстве энергетики опровергли информацию о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) российской нефтяной компании ПАО "Татнефть".