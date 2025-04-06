#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
504.34
556.34
5.97
Финансы

Казахстан поддержал корректировку плана ОПЕК+ по добыче нефти

ОПЕК, нефть, нефтедобыча, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 10:39 Фото: Министерство энергетики РК
59-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоялось в субботу, 5 апреля 2025 года. В формате видеоконференции Казахстан представил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия рассмотрели данные о выполнении странами-участниками обязательств по Соглашению ОПЕК+ за январь и февраль 2025 года, общий уровень выполнения для стран ОПЕК+, а также обсудили текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.

"Комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения восьми стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики РК.

Отмечается, что Казахстан принял участие во встрече, которая состоялась 3 апреля, где восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе и наше государство, провели совместную оценку рыночной ситуации. Было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности.

В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.

Ранее в Министерстве энергетики опровергли информацию о возможной продаже доли Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) российской нефтяной компании ПАО "Татнефть".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 5 апреля
Финансы
14:36, 05 апреля 2025
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 5 апреля
Продолжит ли расти курс доллара на следующей неделе – прогноз
Финансы
17:37, 04 апреля 2025
Продолжит ли расти курс доллара на следующей неделе – прогноз
Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля
Финансы
17:08, 04 апреля 2025
Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: