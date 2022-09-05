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Президент пообещал жителю Костанайской области разобраться с его проблемой

Президент пообещал жителю Костанайской области разобраться с его проблемой Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан
Молодой человек из Костаная обратился к Токаеву, когда президент подошел к местным жителям, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала Акорда.

Парень пожаловался, что их дом продали через акимат, подделав документы. Обращение в суд не помогло, судья не стал даже слушать.

Президент его выслушал, подвинув во время разговора излишне ретивого охранника, перекрывавшего собеседника, задал несколько уточняющих вопросов.

По словам парня, после смерти дедушки, на которого был записан дом, родственники не переоформили жилье на себя и теперь расплачиваются за это. Второй год ходят по инстанциям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал разобраться с проблемой.

5 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область.

Глава государства провел заседание оперативного штаба по ликвидации пожаров в Костанайской области, заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Кроме того, Токаев выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество.

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Константин Вноровский
Костанайская область
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