Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.

По данным telegram-канала Акорды, глава государства оценит ход работ по ликвидации пожаров.

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе, — говорится в сообщении.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. Тогда же было ограничено движение на дорогах.

На следующий день, 3 сентября, в Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

Также в ДЧС области уточнили, что с момента начала тушения пожаров всего проведено 93 сброса воды.

Читайте также

Токаев с вертолета осмотрел территорию пожара в Костанайской области

Токаеву доложили об оперативной обстановке в районе пожаров

Празднование 150-летия Байтурсынова перенесли из-за пожара в Костанайской области

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Токаев освободил Бергенева от должности
Токаев освободил Бергенева от должности
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
Ситуация в Украине 4 сентября
Ситуация в Украине: военнообязанным украинкам запретят покидать страну, в Кельне проходят митинги
В Канаде двое мужчин зарезали 10 человек
В Канаде двое преступников убили 10 человек
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления