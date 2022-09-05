Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.

По данным telegram-канала Акорды, глава государства оценит ход работ по ликвидации пожаров.

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе, — говорится в сообщении.

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. Тогда же было ограничено движение на дорогах.

На следующий день, 3 сентября, в Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

По данным Оперативного штаба, в области продолжается борьба с пожарами – комиссия подсчитывает ущерб.

Также в ДЧС области уточнили, что с момента начала тушения пожаров всего проведено 93 сброса воды.