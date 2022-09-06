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Россия отменила соглашение с Японией по Курилам

Курилы Япония Россия Фото: pixabay
22 апреля Япония официально обозначила российские южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями впервые с 2003 года, сообщает Zakon.kz.

Россия отменила договоренности с Японией об упрощенном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, сообщает Lenta.ru.

Речь идет о прекращении действия соглашений 1991 года о процедуре взаимных поездок и 1999 года об организации максимально облегченного посещения этих локаций. По последним данным, право упрощенного въезда на острова имели их бывшие жители вместе с членами семьи.

По окончании Второй мировой войны Москва и Токио не подписали мирный договор. Япония увязывает этот вопрос с принадлежностью четырех островов Курильской гряды – Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

При этом Россия утверждает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

Однако власти Японии нередко называли Курилы "незаконно оккупированными". В частности, в марте в Токио вернули формулировку о том, что Южные Курилы "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией".

В октябре прошлого года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что мирный договор между Россией и Японией возможен только на основе итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что суверенитет над Курильскими островами принадлежит лишь России.

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