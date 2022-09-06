Утвержден общенациональный план исполнения поручений Токаева

На заседании правительства РК министр национальной экономики Алибек Куантыров представил проект общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 1 сентября 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал глава ведомства, документ состоит из комплекса системных и отраслевых мер, включающего 109 мероприятий по шести направлениям, нацеленным на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

По первому направлению "Новая экономическая политика" предусмотрена реализация 22 мероприятий. В целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков. Для перехода на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции" будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий. В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса. Кроме того, для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс. Для предоставления финансовых мер государственной поддержки будут внедрены базовые критерии для определения конкурентоспособных малых и средних предпринимательств. Алибек Куантыров

Будет принят закон "О госзакупках", предусматривающий, в том числе, приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг.

По второму направлению "Развитие реального сектора" запланировано 15 мероприятий. Для привлечения инвестиций в разработку недр будут внесены соответствующие изменения в законодательство по упрощению процедур.

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ планируется внедрить ряд мер, в том числе дифференцированный подход к предоставлению инвестиционных льгот в СЭЗ. В целях реформирования архитектурно-строительной деятельности, также актуализации устаревших строительных стандартов и норм будет принят концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. Будет переформатирована деятельность фонда "Самрук-Казына" в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах. Будут подготовлены новые долгосрочные подходы к субсидированию АПК. Для решения накопившихся проблем в водной сфере планируется активизировать работу Водного совета при правительстве с привлечением экспертов, а также будет разработан трехлетний комплексный план развития водной отрасли. Алибек Куантыров

По третьему направлению "Стратегические инвестиции в будущее страны" будет реализовано 37 мероприятий. В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта "Комфортная школа" до 2025 года будут построены школы на 800 тыс. ученических мест. В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". Кроме того, будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП. Разработка новых нацпроектов в сферах здравоохранения и образования на завершающей стадии.

Кроме того, будут приняты законодательные поправки, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года, с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будет увеличен до 45% от среднемесячного дохода. Также, с 1 января 2024 года планируется запуск проекта "Нацфонд – детям", предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования. Вместе с тем ежегодно не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" будет перечислятся в общественный фонд "Қазақстан Халқына". Соответствующий документ планируется принять до конца года. Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавшим более 300 тыс. долларов в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон "О миграции населения". Алибек Куантыров

По четвертому направлению "Перезагрузка государственного управления" предусмотрена реализация девяти мероприятий. В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих в целях обеспечения максимальной ее открытости для профессионалов из частного сектора. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR.

По пятому направлению "Закон и порядок" планируется 23 мероприятия. В целях обеспечения верховенства права и качества отправления правосудия предусматривается внесение изменений в законодательство, в том числе обеспечивающих равный статус всех судей, снизив их зависимость от председателей судов в судейские должности. Будет разработан стратегический программный документ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Для лиц, совершивших тяжкие преступления – убийства, бандитские разборки будет ужесточена уголовная ответственность и исключено условно-досрочное освобождение. По шестому направлению "Выборные процессы" предусмотрена реализация трех мероприятий. Для установления ограничения мандата президента в один срок продолжительностью семь лет без права переизбрания будут внесены соответствующие поправки в Конституцию. Планируется проведение выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. Алибек Куантыров

По итогам обсуждения Кабмин поддержал и утвердил общенациональный план.