Жители Нур-Султана больше всех задолжали за комуслуги

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании правительства рассказал, жители какого региона имеют больше всего долгов за коммунальные услуги, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства сообщил о дебиторской задолженности казахстанцев.

На сентябрь этого года задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 13,8 млрд тенге. За аналогичный период 2021 года дебиторская задолженность составила 16,3 млрд тенге. Каирбек Ускенбаев

По его данным, больше всего оказались должны жители столицы.

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в городах Нур-Султане — 2,5 млрд тенге, Алматы — 2,5 млрд тенге и Шымкенте — 1,7 млрд тенге. Каирбек Ускенбаев

25 июля стало известно, что казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге. Особенно тревожная ситуация складывается в Кызылординской области. Там из 1,5 млрд тенге общей задолженности за газ по области неоплаченные вовремя долги составляют 1,3 млрд тенге, или 90% от общего долга по области.