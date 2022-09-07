Ученые установили, что происходит при переходе с сигарет на системы нагревания табака

Как свидетельствуют данные нового исследования, полное переключение на системы нагревания табака приводит к значительному улучшению состояния испытуемого по сравнению с продолжением курения, сообщает Zakon.kz.

В последние годы большая часть курильщиков перешла на так называемые системы нагревания табака. Идут споры, разбираются домыслы о вреде и сниженном риске при использовании данной системы в сравнении с сигаретным дымом. Данные новой научной работы дополнили доводы ученых и стали еще одним доказательством того, что системы нагревания табака являются продуктом с меньшим риском.

Результаты исследования опубликованы на платформе Springer.Link. Согласно им, у курильщиков, полностью перешедших на системы нагревания, снижается риск раннего развития заболеваний, провоцируемых курением. А именно: рака, заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, отмечается в опубликованном исследовании.

В годичном контролируемом исследовании приняли участие британские курильщики в возрасте от 23 до 55 лет, обладающие хорошим состоянием общего здоровья и выбранные случайным образом. Курильщиков, не собиравшихся отказываться от вредной привычки, разделили на группы: первая продолжала курить сигареты, вторая перешла на использование только систем нагревания табака. В то же время курильщики, пожелавшие бросить, получали никотинозаместительную терапию и помощь консультанта по прекращению курения. Те, кто никогда не курил, были также включены в исследование в качестве контрольной группы.

Фото: Zakon.kz При этом участники эксперимента продолжали вести привычный образ жизни. Единственным изменением была необходимость ежемесячного посещения клиники, где у участников брали анализы. Образцы тестировались на "биомаркеры воздействия" (определенные токсичные вещества сигаретного дыма) и "биомаркеры потенциального вреда".

Кроме того, чтобы гарантировать чистоту эксперимента, группы людей, использующих системы нагревания табака и прекративших курение, тестировали на биомаркер CEVal. Он указывает на то, курили ли эти люди сигареты недавно. Те, у кого был положительный результат, продолжали участвовать в исследовании. Окончательные результаты были разделены на общее число участников и только тех, кто успешно прошел тест на CEVal. Это гарантировало, что результаты точно отражают влияние полного переключения.

Благодаря новой научной работе врачи наблюдали устойчивые улучшения в состоянии испытуемых, которые сохранялись в течение 12 месяцев на протяжении всего исследования. Этот факт также подкрепляет совокупность доказательств, что системы нагревания табака являются менее вредными, служа альтернативой для совершеннолетних потребителей табака, которые в противном случае продолжили бы курить.

Результаты этого исследования – самые важные данные, которые мы когда-либо получали о категории систем нагревания табака в целом. Это исследование, проведенное в реальных условиях, позволило оценить изменения, которые наблюдаются у совершеннолетних потребителей табака при полном переходе на данные системы с учетом ранних индикаторов потенциального вреда, ассоциируемых с развитием заболеваний. Эта работа предоставляет важные данные о долговечности эффекта, который подкрепляет потенциал систем нагревания табака как продукта с меньшим риском. Доктор, директор Научно-исследовательского центра "БАТ" Дэвид О’Райлли

Представитель НИЦ перечислил ключевые изменения, выявленные на основе ранних индикаторов заболеваний у потребителей табака, которые решили полностью перейти на системы нагревания вместо того, чтобы продолжить курить.

У людей наблюдалось значительное и устойчивое снижение уровня биомаркера, способного вызывать повреждение ДНК, ассоциируемое с раком легких. А также:

значительное и устойчивое снижение количества лейкоцитов – воспалительного маркера, связанного с ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней из-за курения;

устойчивое улучшение уровня холестерина ЛПВП, ассоциируемое со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

значительное и устойчивое улучшение индикатора здоровья легких (FeNO);

значительное и устойчивое улучшение ключевого индикатора окислительного стресса, процесса, ассоциируемого с рядом заболеваний, связанных с курением, например, сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Zakon.kz Новые полученные данные подкрепляют выводы других многочисленных публикаций о системах нагревания табака. Большинство экспертов сошлись во мнении, что с учетом накопленных научных данных системы нагревания табака являются продуктом с пониженным вредным воздействием по сравнению с традиционными сигаретами.

Есть все основания считать, что использование систем нагревания табака снижает риск заболеваний, связанных с курением, а также, что потребители табака, которые полностью переходят на системы нагревания табака, снижают относительный риск развития заболеваний, связанных с потреблением табака, по сравнению с продолжающими курить, – подчеркивают специалисты.