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Общество

Ученые исследовали вред хиттеров и сигарет, последние проиграли

Вред хиттеров и сигарет, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:00 Фото: Deposit photos
Группа европейских ученых опубликовала в международном медицинском журнале Taylor & Francis результаты сравнительного исследования уровней вредных веществ в дыме сигарет и в аэрозоле хиттеров (систем нагревания табака) последнего поколения.

В исследовании ученые использовали хиттеры компании ФМИ "Филип Моррис Интернешнл" THS 3.0 с индукционным нагревом и провели всесторонний анализ состава выделяемого аэрозоля и его токсичности. Ученые сравнили уровни вредных компонентов (HPHC) в аэрозоле и их уровни в табачном дыму. Оказалось, что хиттеры (системы нагревания табака) нового поколения образуют аэрозоль, в котором содержание HPHC на 95-97 % меньше по сравнению с сигаретами. Это было подтверждено протоколами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Международного агентства по изучению рака (IARC) (см. рисунок 1).

Фото: Taylor&Francis

Хиттеры с индукционной технологией отличаются тем, что табак нагревается без прямого контакта с нагревательным элементом. Металлический элемент внутри стика при попадании в электромагнитное поле разогревается до температуры ~350 °C. Это позволяет избежать образования смол, угарного газа и других токсичных продуктов сгорания табака, как в сигарете.

Исследователи также утверждают, что основной вред от курения связан не с самим никотином, а с продуктами горения. Никотин, природный алколоид и стимулятор, воздействует на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы и способен вызывать зависимость, но при этом не является канцерогеном. Более того, в малых количествах он встречается в некоторых пищевых продуктах, таких как баклажаны, томаты и картофель. Именно сжигание табака и попадание токсинов на слизистую дыхательных путей, а затем в кровь делает курение столь опасным. Индукционные устройства, исключая процесс горения, снижают уровень вреда.

Также были проведены лабораторные исследования, в которых изучались цитотоксичность, мутагенность и генотоксичность аэрозоля хиттеров по сравнению с табачным дымом. Результаты подтвердили: индукционные системы в хиттерах демонстрируют более 95% снижения токсического воздействия. В тесте Эймса аэрозоль не показал мутагенных свойств, тогда как табачный дым оказался чрезвычайно опасным.

Авторы исследований подчеркивают: хотя хиттеры нельзя считать полностью безопасными, их потенциал как менее вредной альтернативы традиционному курению очевиден.

Таким образом, хиттеры нового поколения, использующие принцип индукционного нагрева, представляют собой важный шаг вперед в деле снижения вреда от потребления табака. В отличие от традиционных сигарет, такие устройства не приводят к сгоранию табака и не образуют высокотоксичный дым, содержащий порядка 7000 опасных веществ.

С каждым годом все больше стран рассматривают внедрение научно обоснованных стратегий снижения вреда как часть национальных программ общественного здравоохранения. Исследования, подобные опубликованному в Taylor & Francis, помогают глубже понять воздействие альтернативных продуктов на организм и дают данные, необходимые для принятия решений в сфере здравоохранения и регулирования. Ученые отмечают: потенциал индукционных систем нагревания табака заключается не только в уменьшении содержания токсичных соединений, но и в снижении общего воздействия на организм. Это делает их перспективным инструментом в борьбе с курением и его последствиями.

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Айсулу Омарова
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