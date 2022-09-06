Концепцию миграционной политики до 2027 года разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты РК разработало Концепцию миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Минтруда, новая миграционная политика страны будет базироваться на лучших мировых практиках, адаптированных под национальную специфику, и способствовать развитию отечественной экономики.

Для этого предстоит решение ключевых задач:

формирование условий для преобразования Казахстана в центр притяжения квалифицированных кадров с предоставлением возможности комфортной интеграции отдельной, востребованной категории иммигрантов в казахстанское общество, с учетом внутристрановых дисбалансов и международных обязательств государства;

создание системы эффективной защиты прав граждан Казахстана, находящихся за пределами страны;

внедрение эффективных инструментов и механизмов для регулирования накапливаемых демографических дисбалансов.

В свою очередь, решение указанных задач обеспечит преобразование Казахстана в:

привлекательный региональный образовательный хаб как для учащейся молодежи, магистрантов, докторантов, так и для профессорско-преподавательского состава, научных работников, в рамках образовательной иммиграции;

востребованный объект вложения инвестиций для создания современных конкурентоспособных производств и предприятий сферы услуг, в том числе в приоритетных отраслях с разработкой специальных кейсов, через призму бизнес-иммиграции;

государство, привлекательное для квалифицированных трудовых ресурсов в рамках направления "трудовая иммиграция", в том числе путем переосмысления процесса репатриации в рамках этнической иммиграции;

надежного партнера по исполнению международных обязательств в рамках работы с беженцами и лицами без гражданства;

гаранта защиты прав граждан Казахстана за рубежом (трудовая эмиграция), принимая во внимание безусловное право на свободное передвижение граждан Казахстана, неизбежное в условиях глобализации рынков труда;

территорию, на которой отсутствует демографический дисбаланс между трудоизбыточными и трудодефицитными регионами за счет пересмотра программ переселения в рамках программы внутренней мобильности населения.

Как следует из документа, государственная политика в сфере миграции будет сопровождаться современными информационными системами и технологиями обработки больших массивов данных для разработки прогнозных сценариев развития событий на кратко-, средне- и долгосрочный периоды и формирования максимально транспарентной системы принятия решений.

Это позволит повысить как качество прогнозирования, так и эффективность планируемых и реализуемых решений, а также обеспечит постоянный контроль хода реализации мероприятий, считают в Минтруда.

В концепции указывается, что новые вызовы, возникающие исходя из текущей ситуации в мире и происходящих глобальных геополитических изменений, наряду с выявленными внутренними рисками, предопределили необходимость поиска решений в рамках трех ключевых блоков (внешняя иммиграция и эмиграция, а также внутренняя миграция или мобильность) по семи основным направлениям.

В рамках предлагаемых мер предусматривается привлечение 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям.

Первое направление миграционной политики – образовательная иммиграция, целью которой является позиционирование Казахстана как регионального образовательного хаба – "Казахстан – центр академической мобильности и притяжения ведущих ученых и специалистов по наиболее востребованным специальностям".

В рамках данного направления предлагается:

расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;

вовлечение в учебный процесс ведущих мировых вузов, расширение сфер их взаимодействия, методологический обмен и трансферт лучших методик в целях повышения качества образования в целом.

Кроме того, планируется принять меры по привлечению 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям, при этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (10 лет) научно-педагогические визы с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.

Второе направление миграционной политики – бизнес-иммиграция, которую необходимо стимулировать на фоне усиливающейся в мире глобальной конкуренции за инвестиции – "Казахстан – территория свободной экономической, финансовой активности и новых возможностей".

В частности, предусматривается планомерная и целенаправленная работа по формированию комфортной бизнес-среды в Казахстане:

разработка доступных механизмов предоставления преференций в рамках соглашения об инвестиционных обязательствах;

централизация содействия инвесторам по принципу "одного окна";

последовательная либерализация налоговой и контрольно-разрешительной сфер;

законодательства в области недропользования и иных сферах деятельности;

цифровизация сектора государственных услуг, развитие коммуникационной инфраструктуры, которые уже существенно улучшили инвестиционный климат Казахстана.

Третье направление – привлечение квалифицированных трудовых мигрантов в Казахстан с акцентом на иностранных специалистов по дефицитным профессиям, имеющих высокую степень профессиональной подготовки, которые обеспечат трансферт технологий и подготовку национальных кадров – "открытость для квалифицированных кадров".

Кроме того, предлагается переосмыслить регулирование этнической миграции. В частности, пересмотреть порядок присвоения статуса "кандас" с учетом регионов их расселения и сроком проживания не менее пяти лет для получения гражданства Республики Казахстан.

В рамках пятого направления предусматривается работа с беженцами для упреждения рисков и ожидаемых последствий на фоне возможного наплыва беженцев в южные и юго-западные регионы Казахстана.

Шестое направление – защита прав трудовых мигрантов (эмигранты), являющихся гражданами Казахстана.

Седьмое направление – стимулирование внутренней мобильности казахстанцев для выравнивания демографических дисбалансов между трудоизбыточными и трудодефицитными регионами за счет пересмотра программ переселения.

Как ожидается, реализация концепции в итоге приведет к положительному сальдо внешней миграции и существенно увеличит долю прибывших в страну квалифицированных кадров.

По данным Минтруда, динамика миграционных потоков последних лет показывает рост числа эмигрантов с высшим образованием и сокращение встречного притока в страну высокообразованных иммигрантов: за 10 лет число въехавших в страну лиц с высшим образованием сократилось более чем вдвое и составило 1,9 тыс. человек в 2020 году. Последние годы сальдо миграции отмечается со знаком "минус".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 сентября.