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Рафаэль Надаль впервые проиграл на турнире "Большого шлема" в 2022 году

Теннис Поражение 4 круг Фото: Instagram/usopen
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль покидает корты Нью-Йорка, проиграв в четвертом круге открытого чемпионата США по теннису. Это поражение стало первым в нынешнем сезоне для короля грунта, сообщает Zakon.kz.

Надаль не смог одолеть американца Фрэнсиса Тиафо за выход в четвертьфинал US Open – 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Испанец боролся более трех с половиной часов, но удача была на стороне хозяина кортов.

Я вне себя от счастья, почти в слезах, не могу в это поверить. Мне посчастливилось выйти из этой игры победителем. Вышел, чтобы выиграть матч перед вами, ребята. За моей спиной отличная команда. Просто опускаю голову, я доволен тем, где нахожусь в жизни, в целом. Могу делать то, что мне нравится, и делать это по-своему, и наслаждаться игрой, которую я люблю.Фрэнсис Тиафо

Американец стал первым теннисистом, нанесшим поражение Надалю в этом году на турнирах "Большого шлема". В этом году Рафаэль Надаль стал чемпионом Australian Open и "Ролан Гаррос", а на Уимблдоне он снялся перед полуфиналом. К тому же, Тиафо стал первым американцем, сумевшим пробиться в 1/4 финала US Open за последние 10 лет. Последний раз до этой стадии доходил Джон Изнер, случилось это в 2011 году.

На пути к полуфиналу Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублёвым, который, в свою очередь, на этой стадии был сильнее Кэмерона Норри из Великобритании – 6:4, 6:4, 6:4.

В других четвертьфиналах встретятся Ник Кирьос – Карен Качанов, Каспер Рууд – Маттео Берреттини, Янник Синнер – Карлос Алькарас.

У женщин за выход в полуфиналы поборются следующие пары: Ига Святек – Джессика Пегула, Каролина Плишкова – Арина Соболенко, Кори Гауфф – Каролин Гарсия, Онс Жабер – Айла Томлянович.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября.

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