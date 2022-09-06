Глава МНЭ объяснил ухудшение прогноза S&P по рейтингу Казахстана

Министр национальной экономики Алибек Куантыров объяснил ухудшение прогноза S&P по рейтингу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства министра национальной экономики попросили объяснить причину ухудшения прогноза S&P по национальному рейтингу Казахстана и возможности из-за этого потерять инвесторов.

Не надо беспокоиться, они (S&P. – Прим. ред.) подтвердили наш рейтинг, а то, что прогноз ухудшили, означает, что есть 30%-ная вероятность пересмотра нашего рейтинга в течение ближайших двух лет. Глава МНЭ Алибек Куантыров

Он напомнил, что в период пандемии в 2021-м и в этом году были пересмотрены рейтинги и прогнозы многих стран, так как это стандартная практика.

5 сентября международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана со "стабильного" на "негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками, рейтинги подтверждены на уровне BBB-/A-3.

"Негативный" прогноз отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также ростом расходов на обслуживание долга.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что Казахстан остается уязвимым в отношении возможных перебоев в работе трубопровода КТК, по которому экспортируется около 80% нефти, добываемой в стране. По их словам, снижение пропускной способности КТК в течение продолжительного времени может негативно сказаться на внешнеэкономических и фискальных показателях страны. Также растущая зависимость от внутреннего финансирования и повышение стоимости заимствований могут привести к росту расходов по обслуживанию и погашению долга и ухудшению бюджетных показателей.