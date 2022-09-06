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Кульгинов рассказал, как будут решать проблемы окраин Нур-Султана

встреча окраины Нур-Султан Фото: Александр Куприенко
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о развитии окраин города. По его словам, в жилых массивах, а это окраины, проживает практически каждый четвертый житель города.

Чтобы устранить неравенства между благоустроенными районами и жилыми массивами, идет системная работа, уточнил аким.

строительство массив Нур-Султан

Фото: Александр Куприенко

Один из насущных вопросов – инженерные сети. Так, в жилых массивах города построили 50 км инженерных сетей, в том числе 11 км канализации, 20,7 км сетей водоснабжения, более 3 км ливневых канализаций. В этом году завершим строительство еще 10 км инженерных сетей.Алтай Кульгинов

Как уточнил аким, сотрудники акимата отдельно объезжают жилые массивы и встречаются с горожанами.

стройка массив Нур-Султан

Фото: Александр Куприенко

Встретился с жителями ЖМ "Ондирис". Ранее они поднимали вопрос по учебным заведениям: а именно по школе №12. Школа была построена почти 60 лет назад и была признана аварийной, конструкции – непригодны для дальнейшей эксплуатации. Мы снесли это учебное заведение, на его месте начались работы по строительству новой комфортной школы. Планируем завершить строительство в 2023 году.Алтай Кульгинов

встреча акима с населением

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, за счет частного инвестора ведется строительство детского сада.

Также встретились с жителями аварийных домов по ул. Чехоева (ЖМ "Ондирис", район Байконыр). Часть этих домов (бараки) внесем в список сноса на 2024 год. Также были вопросы по установке камер видеонаблюдения, дорогам, дворовым клубам, благоустройству и др. Вопросы взяли в работу. Учитывая, что в ЖМ в основном частный сектор, построили 680 км газораспределительных сетей. Доступом к газу обеспечены районы Алматы и Сарыарка. В районах Байконыр и Есиль ведутся работы по строительству подводящего газопровода (внутриквартальные сети в 2023 году).Алтай Кульгинов

За последние годы только в жилых массивах построено и отремонтировано 250 улиц. В этом году будет заасфальтировано еще порядка 70 улиц, большая часть уже завершена.

массив развитие окраины

Фото: Александр Куприенко

В ЖМ также благоустроили свыше 300 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), построили физкультурно-оздоровительные комплексы, ряд учебных заведений. Глава государства уделяет особое внимание развитию жилых массивов. Наша цель – сделать окраины комфортными для проживания: с необходимой инфраструктурой, жильем, соцобъектами, местами отдыха и др., – заключил аким.

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Кульгинов Алтай Нур-Султан
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