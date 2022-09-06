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В Алматы пройдет фестиваль оркестров под открытым небом

фестиваль музыки Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
7 сентября в Алматы состоится ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом в сквере им. Чокана Валиханова.

По данным городского акимата, вход на мероприятие свободный.

7 сентября в 20:00 музыканты представят уникальную программу, которая объединит сразу три жанра: казахский фолк, симфоническую и электронную музыку.

Кроме того, на одной сцене выступят фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", Государственный симфонический оркестр и DJ PUZA.

В программе прозвучат как сольные, так и совместные произведения казахской, современной казахстанской и европейской симфонической музыки.

8 сентября в 20:00 зрителю представят программу в жанре рок под сопровождением эстрадно-симфонического оркестра Aljazz simphony под управлением заслуженного деятеля Казахстана Александра Белякова и Государственного алматинского духового оркестра РК под управлением заслуженного деятеля Казахстана Каната Ахметова.

В концерте, как сказано в сообщении, примут участие именитые рок-группы Казахстана, такие как Urker, Aldaspan, Lampы Orchestra.

Для алматинцев и гостей города прозвучат мировые хиты легенд рока: The Beatles, Queen, "Кино", Scorpions, Status Quo, Aerosmith, а также хиты казахстанских рок-групп.

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Анастасия Московчук
Алматы
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