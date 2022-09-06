Нацбанк выпустил в обращение новые коллекционные монеты

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Ahmet Baitursynuly и Talgat Bigeldinov. Монеты продолжают серию "Выдающиеся события и люди", сообщает Zakon.kz.

Монета в честь казахского просветителя, общественного деятеля, ученого, лингвиста и тюрколога Ахмета Байтурсынова приурочена к его 150-летию, которое отмечалось 5 сентября 2022 года.

Монеты выпущены номиналом в 500 и 100 тенге.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Казахстана. Слева и справа от него – элементы национального орнамента.

На оборотной стороне (реверсе) монеты размещено портретное изображение Ахмета Байтурсынова, выполненное в стиле плакатной графики. Справа от портрета в обрамлении стилизованного изображения книги расположены надписи 150 JYL и Ahmet Baıtursynuly.

В верхней части изображены логотип НБК и год чеканки – 2022. В нижней части – изображение пера, годы жизни Ахмета Байтурсынова – 1872 и 1937. В нижней части под изображением пера расположена надпись Bilim álemdi qutqarady.

Фото: Нацбанк РК

5 августа 2022 года также исполнилось 100 лет советскому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову.

Коллекционная монета с его именем выпущена номиналом в 100 тенге.

На реверсе монеты расположен портрет Талгата Бегельдинова, слева от портрета – самолеты-штурмовики и надпись 100 JYL. Под изображением портрета расположены числовые обозначения года рождения Талгата Бегельдинова – 1922 – и года чеканки монеты – 2022, а также надпись TALǴAT BIGELDINOV. Все надписи разделены звездами.

Коллекционные монеты выйдут тиражом в 15 тыс. штук.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках. Монеты из сплава мельхиор выпускаются в индивидуальной блистерной упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Как отмечают в Нацбанке, коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.