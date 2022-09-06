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Житель Узбекистана пытался вывезти из Казахстана 25 тысяч долларов

гражданин Узбекистана пытался вывезти из Казахстана 25 тысяч долларов Фото: пресс-служба КГД МФ РК
В Туркестанской области сотрудники таможенного поста "Капланбек" пресекли вывоз в Узбекистан 25 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, во время таможенного досмотра ручной клади с помощью рентгентелевизионного аппарата Rapiscan у 19-летнего гражданина Узбекистана, следовавшего на родину, обнаружены наличные деньги в сумме 25 тыс. долларов.

По данному факту возбуждено административное дело, материалы переданы в Сарыагашский районный суд для принятия процессуального решения. Комитет госдоходов

В КГД напомнили, что указом президента Казахстана от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из страны:

  • наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов, рассчитанной по курсу Нацбанка на дату вывоза;

  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

В Комитете государственных доходов МФ РК рекомендовали гражданам, планирующим выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.

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