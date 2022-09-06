Небольшой табун лошадей погиб под колесами поездов в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

Девять лошадей сбили насмерть грузовые поезда на перегонах Ерементау – Коржункуль, Жолкудук – БП-434 и ГРЭС-1 – ГРЭС-2, передает Zakon.kz.

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