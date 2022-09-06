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Небольшой табун лошадей погиб под колесами поездов в Павлодарской области

грузовой Фото: polisia.kz
Девять лошадей сбили насмерть грузовые поезда на перегонах Ерементау – Коржункуль, Жолкудук – БП-434 и ГРЭС-1 – ГРЭС-2, передает Zakon.kz.

Машинисты поездов пытались экстренно затормозить, но предотвратить наезд не смогли.

Незапланированная стоянка поездов составила 1 час 20 минут. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Павлодар установлены хозяева домашних животных. Все они жители Павлодарской области. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

По данным фактам в отношении владельцев скота составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог".

Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

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