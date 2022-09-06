Список застройщиков, не имеющих право собирать деньги с дольщиков в столице

Составлен список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (Предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными. Пресс-служба акимата города Нур-Султана

Для сохранности ваших средств акимат города просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов (разрешение на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов").

За сбор денег с дольщиков без соответствующего разрешения предусмотрена ответственность по ст. 320 Кодекса об адмправонарушениях РК, а также ст. 214 УК РК за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

С полным списком компаний, которые не получили разрешений, можно ознакомиться здесь.