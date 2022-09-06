Двухлетний малыш попал в больницу после падения с 8-го этажа в Павлодаре
Фото: pixabay
Инцидент произошел около 11:17. Бригада скорой помощи была на месте ЧП уже через 4 минуты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет рavlodarnews.kz, ребенок жив, в данное время находится в больнице.
Пострадавший мальчик 2020 года рождения. После оказания экстренной помощи с тяжелыми травмами доставлен в детскую областную больницу, – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.
Малыша прооперировали, внутреннее кровотечение удалось остановить. Мальчик находится в отделении реанимации. По словам медиков, его состояние крайне тяжелое, критическое.
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