Двухлетний малыш попал в больницу после падения с 8-го этажа в Павлодаре

Фото: pixabay

Инцидент произошел около 11:17. Бригада скорой помощи была на месте ЧП уже через 4 минуты, сообщает Zakon.kz.

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