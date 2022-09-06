Финансирование программы Artsport обсудили в Алматы
Фото: pixabay
Родители, члены ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудники городского акимата создали рабочую группу. На заседании группы присутствовали аким города Арман Кырыкбаев и руководители городского управления спорта Ерден Хайруллин, передает Zakon.kz.
В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы финансирования программы и выявленные акиматом недоработки действующей платформы artsport.edu.kz.
По итогам встречи приняты следующие решения:
Настоятельно рекомендовать Маслихату города Алматы рассмотреть вопрос по выделению средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа;
Пригласить на обсуждение разработчика системы директора ТОО "SoftDeCo" С. Алабугина и/или уполномоченное лицо в город Алматы для устранения выявленных акиматом Алматы недоработок платформы artsport.edu.kz.
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