Финансирование программы Artsport обсудили в Алматы

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Родители, члены ассоциации поставщиков ArtSportEdu и сотрудники городского акимата создали рабочую группу. На заседании группы присутствовали аким города Арман Кырыкбаев и руководители городского управления спорта Ерден Хайруллин, передает Zakon.kz.

В ходе обсуждения были рассмотрены проблемные вопросы финансирования программы и выявленные акиматом недоработки действующей платформы artsport.edu.kz. По итогам встречи приняты следующие решения: Настоятельно рекомендовать Маслихату города Алматы рассмотреть вопрос по выделению средств для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед поставщиками государственного спортивного и творческого заказа;

Пригласить на обсуждение разработчика системы директора ТОО "SoftDeCo" С. Алабугина и/или уполномоченное лицо в город Алматы для устранения выявленных акиматом Алматы недоработок платформы artsport.edu.kz. Читайте также Голландский футболист Рай Влут покидает "Астану"

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