Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водитель скончался после ДТП в Алматы

ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место происшествия медики забрали мужчину на реанимобиле, однако спасти его не удалось. Обстоятельства гибели мужчины 1974 года рождения выясняет полиция, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла по улице Ырысты севернее развязки на Рыскулова.

Водитель Toyota Camry ехал в северном направлении по улице Ырысты на развязку.

Спускаясь с развязки с Рыскулова, водитель не повернул на плавном повороте. Автомобиль перелетел через бордюр в арык. После чего авто проехало несколько десятков метров по арыку. Toyota сносила фонарные столбы.

водитель скончался

Фото: Zakon.kz

По всей вероятности, водителю стало плохо за рулем. Очевидцы вызвали скорую и полицейских. Медики забрали водителя на реанимобиле, но спасти его не удалось.

Читайте также

Пожар в Костанайской области: информация к этому часу

В Шымкенте школьный работник сдавал ноутбуки в ломбарды

17 природных пожаров разгорелись за сутки в Карагандинской области

Данияр Кунафин
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
похищение девушка полиция Алматы
"Санта-Барбара" по-алматински: похищенная девушка сделала обращение
дети, воспитание, Казахстан
Воспитателям детсадов повысят зарплату и снизят нагрузку
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
В Казахстане увеличат выплаты по потере работы
В Казахстане увеличат выплаты по потере работы
Застраховаться в ОСМС можно по-новому
В Казахстане изменили правила вступления в ОСМС
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления