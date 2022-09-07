Водитель скончался после ДТП в Алматы

Прибывшие на место происшествия медики забрали мужчину на реанимобиле, однако спасти его не удалось. Обстоятельства гибели мужчины 1974 года рождения выясняет полиция, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла по улице Ырысты севернее развязки на Рыскулова.

Водитель Toyota Camry ехал в северном направлении по улице Ырысты на развязку.

Спускаясь с развязки с Рыскулова, водитель не повернул на плавном повороте. Автомобиль перелетел через бордюр в арык. После чего авто проехало несколько десятков метров по арыку. Toyota сносила фонарные столбы.

Фото: Zakon.kz

По всей вероятности, водителю стало плохо за рулем. Очевидцы вызвали скорую и полицейских. Медики забрали водителя на реанимобиле, но спасти его не удалось.