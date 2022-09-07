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Предполагаемого киллера из ОПГ задержал спецназ МВД РК

11 участников ОПГ задержали в Казахстане Фото: МВД РК
Полицейские задержали 11 участников двух противоборствующих транснациональных ОПГ. Спецоперацию провели в Алматы, Атырау, Петропавловске, Актау и в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, участники ОПГ пытались обложить поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и "воровские традиции".

Спецназ МВД задержал 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемого "киллера", который должен был сыграть роль в противостоянии с другой ОПГ.

Полицейские обыскали 25 мест проживания и пребывания членов ОПГ. Они изъяли арсенал оружия, крупную сумму денег в инвалюте и наркотики в особо крупном размере.

Задержанных будут содержать под стражей. Сотрудники МВД продолжают разыскивать других соучастников.

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