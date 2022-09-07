Нормы профессиональной этики для соцработников утвердили в Казахстане
Так, говорится, что социальный работник в отношениях с подопечными:
обращается к ним с уважением, вежливостью, соблюдая деликатность;
избирает наиболее эффективные способы, методы, формы социальной работы для получения наилучшего результата;
разъясняет им их права и не допускает действий, нарушающих их, в том числе предупреждает любые формы дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;
информирует услугополучателей о риске, возможностях, обязанностях, связанных с предоставлением специальных социальных услуг;
не допускает совершения сексуальных действий в отношении них;
взаимодействует с законным представителем несовершеннолетнего лица, опекуном недееспособного лица только в его интересах;
уважает тайны услугополучателя и не распространяет информацию, полученную в ходе профессиональной социальной помощи, за исключением случаев, прямо угрожающих его жизни и здоровью;
получает письменное согласие подопечного, составленное в произвольной форме, на ведение аудио-, видеозаписи, публикации о нем в СМИ и социальных сетях и наблюдение третьей инстанцией за работой социального работника.
Основными этическими принципами социального работника являются:
социальная справедливость: предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей получателей специальных социальных услуг;
честность: не допускает злоупотребления своими полномочиями, доверительными отношениями с подопечными, коллегами и другими лицами;
уважение чести и достоинства личности: социальный работник уважает честь и достоинство личности с пониманием индивидуальных различий и культурно-этнического многообразия услугополучателей; не допускает применение методов физического, морального и психологического насилия к подопечным;
гуманизм: предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя;
патриотизм и служение обществу: патриотизм и служение обществу лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина;
компетентность и непрерывность профессионального развития: социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы; социальный работник постоянно повышает уровень своего профессионализма;
уважение общечеловеческих ценностей и толерантность: социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение к подопечным, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми; защищает и не унижает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и социальные потребности услугополучателей на основе построения толерантных отношений с ними;
конфиденциальность: для оказания соцуслуг информация об обслуживаемом передается социальным работником другим государственным органам и организациям только с его разрешения, за исключением ряда случаев;
продвижение права на самоопределение: социальный работник использует свои знания о социальных ресурсах и применяет свои практические навыки в целях оказания помощи людям выбрать наилучшие решения в соответствии с их ситуацией, приоритетами, сильными сторонами, потребностями и проблемами. Социальный работник уважает выбор и решения, которые делают услугополучатели, и не использует свои властные полномочия для принуждения;
продвижение права на участие: социальный работник работает над созданием необходимой основы, позволяющей отдельным лицам, семьям развивать свои способности, навыки и уверенность в себе, чтобы участвовать в действиях и решениях, которые значимы для них.
Документ вводится в действие с 6 сентября 2022 года.