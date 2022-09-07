Нормы профессиональной этики для соцработников утвердили в Казахстане

Так, говорится, что социальный работник в отношениях с подопечными:

получает письменное согласие подопечного, составленное в произвольной форме, на ведение аудио-, видеозаписи, публикации о нем в СМИ и социальных сетях и наблюдение третьей инстанцией за работой социального работника.

уважает тайны услугополучателя и не распространяет информацию, полученную в ходе профессиональной социальной помощи, за исключением случаев, прямо угрожающих его жизни и здоровью;

взаимодействует с законным представителем несовершеннолетнего лица, опекуном недееспособного лица только в его интересах;

не допускает совершения сексуальных действий в отношении них;

разъясняет им их права и не допускает действий, нарушающих их, в том числе предупреждает любые формы дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

Основными этическими принципами социального работника являются:

социальная справедливость: предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей получателей специальных социальных услуг;

честность: не допускает злоупотребления своими полномочиями, доверительными отношениями с подопечными, коллегами и другими лицами;

уважение чести и достоинства личности: социальный работник уважает честь и достоинство личности с пониманием индивидуальных различий и культурно-этнического многообразия услугополучателей; не допускает применение методов физического, морального и психологического насилия к подопечным;

гуманизм: предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя;

патриотизм и служение обществу: патриотизм и служение обществу лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина;

компетентность и непрерывность профессионального развития: социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы; социальный работник постоянно повышает уровень своего профессионализма;

уважение общечеловеческих ценностей и толерантность: социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение к подопечным, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми; защищает и не унижает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и социальные потребности услугополучателей на основе построения толерантных отношений с ними;

конфиденциальность: для оказания соцуслуг информация об обслуживаемом передается социальным работником другим государственным органам и организациям только с его разрешения, за исключением ряда случаев;

продвижение права на самоопределение: социальный работник использует свои знания о социальных ресурсах и применяет свои практические навыки в целях оказания помощи людям выбрать наилучшие решения в соответствии с их ситуацией, приоритетами, сильными сторонами, потребностями и проблемами. Социальный работник уважает выбор и решения, которые делают услугополучатели, и не использует свои властные полномочия для принуждения;