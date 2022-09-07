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Нормы профессиональной этики для соцработников утвердили в Казахстане

Утверждены нормы поведения соцработников Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 27 августа 2022 года утвердил нормы профессиональной этики поведения социальных работников, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что социальный работник в отношениях с подопечными:

  • обращается к ним с уважением, вежливостью, соблюдая деликатность;

  • избирает наиболее эффективные способы, методы, формы социальной работы для получения наилучшего результата;

  • разъясняет им их права и не допускает действий, нарушающих их, в том числе предупреждает любые формы дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

  • информирует услугополучателей о риске, возможностях, обязанностях, связанных с предоставлением специальных социальных услуг;

  • не допускает совершения сексуальных действий в отношении них;

  • взаимодействует с законным представителем несовершеннолетнего лица, опекуном недееспособного лица только в его интересах;

  • уважает тайны услугополучателя и не распространяет информацию, полученную в ходе профессиональной социальной помощи, за исключением случаев, прямо угрожающих его жизни и здоровью;

  • получает письменное согласие подопечного, составленное в произвольной форме, на ведение аудио-, видеозаписи, публикации о нем в СМИ и социальных сетях и наблюдение третьей инстанцией за работой социального работника.

Основными этическими принципами социального работника являются:

  1. социальная справедливость: предполагает равноправное распределение социальным работником ресурсов для удовлетворения основных социальных потребностей получателей специальных социальных услуг;

  2. честность: не допускает злоупотребления своими полномочиями, доверительными отношениями с подопечными, коллегами и другими лицами;

  3. уважение чести и достоинства личности: социальный работник уважает честь и достоинство личности с пониманием индивидуальных различий и культурно-этнического многообразия услугополучателей; не допускает применение методов физического, морального и психологического насилия к подопечным;

  4. гуманизм: предполагает человеколюбие и сострадание социального работника к личности и создание социальным работником максимально комфортных и безопасных условий для услугополучателя;

  5. патриотизм и служение обществу: патриотизм и служение обществу лежат в основе социальной работы, проявляются через заботу о благополучии каждого гражданина;

  6. компетентность и непрерывность профессионального развития: социальный работник признает рамки своей компетенции и не выходит за их пределы в ситуациях, где требуется более высокий уровень решения проблемы; социальный работник постоянно повышает уровень своего профессионализма;

  7. уважение общечеловеческих ценностей и толерантность: социальный работник демонстрирует доброжелательное отношение к подопечным, проявляя уважение к их убеждениям, ценностям, культуре, целям, нуждам, предпочтениям, взаимоотношениям с другими людьми; защищает и не унижает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и социальные потребности услугополучателей на основе построения толерантных отношений с ними;

  8. конфиденциальность: для оказания соцуслуг информация об обслуживаемом передается социальным работником другим государственным органам и организациям только с его разрешения, за исключением ряда случаев;

  9. продвижение права на самоопределение: социальный работник использует свои знания о социальных ресурсах и применяет свои практические навыки в целях оказания помощи людям выбрать наилучшие решения в соответствии с их ситуацией, приоритетами, сильными сторонами, потребностями и проблемами. Социальный работник уважает выбор и решения, которые делают услугополучатели, и не использует свои властные полномочия для принуждения;

  10. продвижение права на участие: социальный работник работает над созданием необходимой основы, позволяющей отдельным лицам, семьям развивать свои способности, навыки и уверенность в себе, чтобы участвовать в действиях и решениях, которые значимы для них.

Документ вводится в действие с 6 сентября 2022 года.

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