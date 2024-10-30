В Казахстане утвердили профессиональный стандарт по социальным услугам

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 сентября 2024 года утвердила профессиональный стандарт "Социальные услуги (проектирование, изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий)", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт определяет требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда, а также предназначен для решения широкого круга задач в организациях на работы по проектированию, изготовлению и ремонту протезно-ортопедических изделий.

Профессиональный стандарт применяется для использования пользователями:

работниками — для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области протезно-ортопедической деятельности, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению;

— для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области протезно-ортопедической деятельности, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению; работодателями – для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области протезно-ортопедической деятельности, для обновления требований к квалификации работников, отвечающих современным потребностям рынка труда, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;

– для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области протезно-ортопедической деятельности, для обновления требований к квалификации работников, отвечающих современным потребностям рынка труда, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; образовательными и учебными заведениями – для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов в области протезно-ортопедической деятельности, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений, развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов в области протезно-ортопедической деятельности;

– для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов в области протезно-ортопедической деятельности, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений, развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов в области протезно-ортопедической деятельности; организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия;

– для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

На основании профессионального стандарта организации могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные профессиональные стандарты на работников с уточнением перечня трудовых функций, знаний, умений и навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, их ответственности.

Документ также содержит паспорт профессионального стандарта, в котором говорится, что профессиональный стандарт содержит профессии с системным и структурированным описанием трудовых функций и навыков, соответствующими требованиями к навыкам, знаниям, умениям и личностным компетенциям работников при проектировании, моделировании ортопедической обуви, изготовлении и ремонте протезно-ортопедических изделий.

В данный профессиональный стандарт не включены производные должности: заместителей руководителей, старших, ведущих и главных специалистов, их обязанности, знания, умения и навыки определяются на основании базовых должностей и устанавливаются на основании штатных нормативов и расписаний в организации.

Требования к необходимому стажу работы старших, ведущих и главных специалистов повышаются на 2-3 года по сравнению с предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работники должны знать: порядок внутреннего трудового распорядка, порядок и нормы по безопасности и охране труда, экологической, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, порядок рациональной организации и содержания рабочего места.

Профессиональный стандарт включает 6 профессиональных подгрупп (ортопедия, протезирование, технология в протезировании, технология в ортезии, технология и моделирование ортопедической обуви, слесарные работы) и содержит 18 профессий.

Перечень карточек профессий:

техник-ортопед;

техник-протезист;

техник-технолог-протезист;

инженер-технолог-протезист;

техник-технолог-ортезист;

инженер-технолог-ортезист;

техник-технолог ортопедической обуви;

инженер-технолог ортопедической обуви;

затяжчик ортопедической обуви (вручную);

сборщик ортопедической обуви (вручную);

фрезеровщик ортопедической обуви (отделочник ортопедической обуви);

модельер-конструктор ортопедической обуви;

модельер-раскройщик верха ортопедической обуви;

модельер колодок;

пошивщик ортопедических изделий;

механик протезно-ортопедических изделий;

шорник по изготовлению и отделке протезно-ортопедических изделий;

слесарь-сборщик протезов (обувщик по пошиву ортопедической обуви).

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.

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