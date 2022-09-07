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Казахстан предложил Китаю усилить взаимодействие по передаче осужденных двух стран

Казахстан предложил Китаю усилить взаимодействие по передаче осужденных двух стран Фото: акимат Алматы
6 сентября посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнем, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МИД РК, казахстанский дипломат предложил усилить практическое взаимодействие сторон в вопросе взаимной передачи граждан двух стран, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях РК и КНР, в рамках Договора между РК и КНР о передаче осужденных лиц.

Шахрат Нурышев отметил необходимость дальнейшего усовершенствования данного документа в целях придания дополнительного импульса развитию двусторонних отношений.

Чжан Цзюнь выразил заинтересованность Верховной народной прокуратуры Китая в укреплении контактов и установлении тесного диалога с Генеральной прокуратурой РК в целях обмена передовым опытом и внедрения новых "инструментов" в работе органов прокуратуры.

Как отметили в МИД РК, стороны продолжат тесное взаимодействие между Посольством Казахстана в КНР и Верховной народной прокуратурой Китая.

Казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу, ее обвинили в контрабанде наркотиков. В июне 2015 года ее приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении на родину.

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Анастасия Стативкина
МИД РК Казахстан Китай
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