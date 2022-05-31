Китай отказал в экстрадиции казахстанке Акжаркын Турлыбай

Казахстанке Акжаркын Турлыбай, которая была осуждена за контрабанду наркотиков в Китае, отказали в экстрадиции, сообщает Zakon.kz.

Согласно ответу Министерства юстиции КНР, в передаче Акжаркын Турлыбай в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы, без права на условно-досрочное освобождение. Пресс-служба Генеральной прокуратуры

По данным надзорного органа, возможность экстрадировать казахстанку на родину все же есть. Это произойдет при условии, что суд в КНР сократит срок наказания осужденной и назначит ей конкретное количество лет отбывания наказания.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года стало известно, что наказание для казахстанки могут пересмотреть. Об этом сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Для этого, по его словам, есть условия: между Казахстаном и Китаем заключен договор о передаче осужденных.

Передача осужденных состоит из следующих процедур:

решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы;

направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче. Такое ходатайство было направлено еще в 2016 году;

Взаимодействие Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана с китайской стороной по исполнению передачи.

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в 2014 году в аэропорту Гуанчжоу. Ее обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к пожизненному лишению свободы. Защита казахстанки настаивает на ее возвращении в Казахстан.