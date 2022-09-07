Каким будет новый закон о СМИ

Министерство информации и общественного развития разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в рамках реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года.

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы, – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

В частности, документ направлен на решение следующих проблем:

повышение статуса журналистов;

реформирование государственного финансирования;

взаимодействие с государственными органами;

изменение порядка регистрации СМИ;

изменение трендов в области телерадиовещания;

регламентирование интернет-рекламы;

развитие саморегулирования отрасли.

Для решения указанных проблем с учетом международного опыта предлагается:

Укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов. Определение новых понятий, субъектов и отнесение тех или иных видов коммуникаций к определенной категории. Переход к механизму грантового финансирования и субсидирования. Пересмотр сроков рассмотрения журналистских запросов госорганами. Установление требования по наличию доменного имени при регистрации СМИ. Законодательное урегулирование деятельности новых видов вещания в сетях телекоммуникаций (интернет).

В частности, предлагается с учетом новой реальности и практики выработать новые подходы в реализации государственного финансирования.

Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов, – говорится в документе.

Как считают в МИОР, такой подход повысит эффективность реализации государственной информационной политики, а также конкурентоспособность отечественных СМИ.

Что касается изменения трендов в области телерадиовещания, то отмечается, что в последние годы в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет), аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ формата и др.

С учетом новой реальности предлагается законодательно урегулировать и их деятельность, что позволит устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК.

В части регламентирования интернет-рекламы отмечается, что массовое развитие новых технологий порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. Предлагается разработать принципы ее регламентации.

В разделе по развитию саморегулирования отрасли указывается, что в настоящее время в Казахстане существует более 30 общественных объединений, ассоциаций (союзы) и других некоммерческих организаций в сфере СМИ, которые активно осуществляют свою деятельность. Однако отсутствуют общеустановленные стандарты.

В связи с чем предлагается предусмотреть в отраслевом законопроекте механизмы саморегулирования СМИ.

В МИОР полагают, что такая норма позволит в перспективе привести к равноправию государственной власти, гражданского общества и представителей масс-медиа.

Документ размещен на сайте Открыты НПА для публичного обсуждения до 27 сентября.