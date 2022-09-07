Каким будет новый закон о СМИ
Документ разработан в рамках реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года.
У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы, – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.
В частности, документ направлен на решение следующих проблем:
повышение статуса журналистов;
реформирование государственного финансирования;
взаимодействие с государственными органами;
изменение порядка регистрации СМИ;
изменение трендов в области телерадиовещания;
регламентирование интернет-рекламы;
развитие саморегулирования отрасли.
Для решения указанных проблем с учетом международного опыта предлагается:
Укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов.
Определение новых понятий, субъектов и отнесение тех или иных видов коммуникаций к определенной категории.
Переход к механизму грантового финансирования и субсидирования.
Пересмотр сроков рассмотрения журналистских запросов госорганами.
Установление требования по наличию доменного имени при регистрации СМИ.
Законодательное урегулирование деятельности новых видов вещания в сетях телекоммуникаций (интернет).
В частности, предлагается с учетом новой реальности и практики выработать новые подходы в реализации государственного финансирования.
Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов, – говорится в документе.
Как считают в МИОР, такой подход повысит эффективность реализации государственной информационной политики, а также конкурентоспособность отечественных СМИ.
Что касается изменения трендов в области телерадиовещания, то отмечается, что в последние годы в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет), аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ формата и др.
С учетом новой реальности предлагается законодательно урегулировать и их деятельность, что позволит устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК.
В части регламентирования интернет-рекламы отмечается, что массовое развитие новых технологий порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. Предлагается разработать принципы ее регламентации.
В разделе по развитию саморегулирования отрасли указывается, что в настоящее время в Казахстане существует более 30 общественных объединений, ассоциаций (союзы) и других некоммерческих организаций в сфере СМИ, которые активно осуществляют свою деятельность. Однако отсутствуют общеустановленные стандарты.
В связи с чем предлагается предусмотреть в отраслевом законопроекте механизмы саморегулирования СМИ.
В МИОР полагают, что такая норма позволит в перспективе привести к равноправию государственной власти, гражданского общества и представителей масс-медиа.
Документ размещен на сайте Открыты НПА для публичного обсуждения до 27 сентября.