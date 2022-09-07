Непобежденный боксер Айдос Ербосынулы сделал прогноз на бой Головкина

Непобежденный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поделился мнением насчет предстоящей схватки Геннадия Головкина против Сауля Альвареса, которая состоится 17 сентября.

Айдос Ербосынулы — действующий чемпион по версиям WBA International, WBO Global, WBC Asian Continental и WBC Asian, а также обладатель Золотого пояса Чингисхана во втором среднем весе. Уроженец Жаркента, Ербосынулы начал профессиональную карьеру в 2015 году и до сих пор остается непобежденным с 16 боями, 11 из которых он выиграл нокаутом. На сегодняшний день он занимает первое место в рейтинге WBA в суперсреднем весе.

Ербосынулы, как и многие казахстанцы, будет болеть за Геннадия Головкина. Как опытный боксер Айдос считает, что у GGG больше шансов на победу, но предсказывать точный исход пока рано.

Как говорят боксеры, "ринг покажет". Оба соперника усиленно готовятся к бою, поэтому пока сложно сказать, кто из них станет чемпионом. Знаю лишь одно – бой будет весьма интересным. Айдос Ербосынулы

Огромную роль в подготовке и выступлении на ринге играет тренер. В мае 2019 года Головкин объявил своего нового тренера Джонатона Бэнкса, бывшего наставника Владимира Кличко. Бэнкс сам в прошлом профессиональный боксер, чемпион мира по версии IBO в первом тяжелом весе и чемпион Северной Америки по версии NABF. Некоторые приписывают тренеру изменения в стиле Головкина и даже поражение во втором бое с Канело, но Ербосынулы не совсем согласен.

Я считаю, что изменения в технике Головкина произошли вовсе не из-за тренера, а в силу возраста. К сожалению, даже упорные тренировки не могут остановить процесс старения. Годы берут свое, возможно, поэтому ему и становится тяжелее поддерживать прежний темп. Айдос Ербосынулы

В этом году Головкину исполнилось 40 лет. Ему уже не раз задавали вопросы о завершении карьеры, но казахстанский чемпион не торопится сложить перчатки. Ербосынулы уверен, что и после боя с Альваресом Головкин не покинет ринг.

Головкин поднял статус Казахстана на уровне профессионального бокса. Я считаю, что для него это не только карьера, но и бизнес. За каждый свой бой он получает весьма неплохие гонорары, поэтому, думаю, что он продолжит бороться до последнего. Было бы интересно увидеть его на ринге против Джермелла Чарло или Деметриуса Андраде. Айдос Ербосынулы

Напоминаем, бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса пройдет 18 сентября на T-Mobile Arena в Лос-Анджелесе (США).

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