Прохладную погоду пообещали синоптики казахстанцам 8-10 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 сентября 2022 года. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в РГП "Казгидромет", в стране ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра и град.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", большая часть территории страны будет находиться под влиянием северо-западного холодного антициклона, в связи с чем сохранится прохладная погода, лишь на юге Казахстана все еще тепло.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди на большей части республики: 8 сентября – на востоке, 10 сентября – на западе, на северо-западе – сильные дожди с грозами, усилением ветра и выпадением града. Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы на северо-западе и севере страны до 1 градуса.

Температура воздуха: в северной половине страны ночью +2...+12°С, днем +15...+25°С;

на западе ночью +2...+14°С, днем +10...+24°С;

в центре и на востоке ночью +1...+18°С, днем +15...+32°С;

в южной половине ночью +10...+23°С, днем +20...+35°С.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре.