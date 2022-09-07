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Александр Винокуров подвел некоторые итоги сезона команды "Астана"

Велоспорт Итоги Сезона Фото: Instagram/alexandrvinokurov
Генеральный менеджер клуба Astana Qazaqstan Team, прославленный казахстанский велогонщик Александр Винокуров в личной беседе с корреспондентом Zakon.kz рассказал об итогах выступления членов команды в текущем сезоне.

Несмотря на свой плотный график и занятость, Александр Винокуров нашел время и ответил на вопросы нашего издания.

– Александр, большая часть сезона позади, какую бы оценку поставили представителям "Астаны" за семь месяцев 2022 года?

– Три с плюсом, так как не все сложилось, как мы хотели. Много было больных по COVID-19, были и падения. Луценко с победы начал сезон в Испании, но затем был перелом ключицы, и пришлось все заново начинать. Лопес на "Джиро" травмировался и сошел с дистанции. С Нибали там заняли 4-е место.

Далее Алексей Луценко на "Тур де Франс" разместился на 8-й строчке в "генерале", тем самым выполнил свою задачу, вошел в Топ-10. Сейчас едем на "Вуэльту", постараемся показать максимально высокий результат. На всех трех Гранд-турах пытались выиграть отдельные этапы, но не все складывается, как запланировано.

– На "Вуэльту" выставили тройной козырь – Лопес, Луценко и Нибали. Каковы задачи и шансы у них на последней неделе?

– Как и на старте испанского чемпионата, так и сейчас, спустя две недели, задачи две – победа на этапах и вхождение Мигеля Лопеса в Топ-5 общего зачета. И к данному моменту колумбиец набирает форму с каждым этапом, при этом учитываем, что у него не было практически стартов перед "Вуэльтой". Смотрим с оптимизмом на его шансы в последнюю неделю. У всех команд свои стратегии и не всегда получается выиграть. Лопес здесь уже дважды был в призовой тройке, верим в хорошие результаты в оставшиеся дни.

– Хорошо проявляет себя в этом году 24-летний казахстанец Вадим Пронский, он едет второй Гранд-тур нынешнего сезона. Сейчас Пронский старается попасть в Топ-10 зачета молодых гонщиков на "Вуэльте". Не будет ли ему все это нагрузкой?

– У него есть потенциал, в этом году он продолжил расти в мастерстве, проехал "Джиро". Он справляется неплохо, даже один раз уехал в отрыв и поборолся за победу на этапе, мы остались довольны им. На данный час у него задача – помогать Лопесу в длинных горах на последней неделе. Его профессиональный рост показывает, что мы идем в правильном направлении, все-таки он второй номер после Алексея Луценко.

Хочу добавить сюда еще одного казахстанца, 22-летнего Евгения Федорова. Трое наших в команде "Астана" на "Вуэльте" – это круто!

Велоспорт Интервью Винокурова

Фото: Instagram/alexandrvinokurov

– Расскажите о выступлениях ваших сыновей. Николя недавно был в шаге от Топ-20 на "Тур де Лэйн", а как складываются дела у Александра-младшего?

— В принципе, я доволен выступлениями ребят. В начале сезона они проехали на "Туре Омана" со знаменитым Марком Кавендишем. Ехать, расти со своим идолом и сфотографироваться с ним – все это добавляет им энергии.

Они занимаются в про-континентальной команде "Астана", и Николя растет быстрее, чем Александр, так как у Саши были проблемы со здоровьем в этом году. Но сейчас он набрал форму и неплохо проехал "Тур де Лавенир". Не все растут талантами, так что нужно время.

Я сам себя вспоминаю: я в 20 лет не ехал так, как сейчас катается молодежь. Николя в этом году стал чемпионом Казахстана среди молодежи. Самое главное, мои сыновья растут без моего давления, я доволен ими.

Что касается "Тур де Лэйн", Николя неплохо проехал его, но три падения спутали все наши планы. Теперь готовимся к выступлению на мировом чемпионате в Австралии.

– Александр, вы азартный человек, играете ли в казино, можете ставки какие-то делаете? Вы все-таки являетесь амбассадором компании 1хВЕТ!

– Скорее неазартный человек, живя в Монако, не хожу в казино. Раньше иногда ходил просто для интереса поиграть в рулетку. Честно, нет времени ходить по всем этим заведениям. Также для интереса пару раз пробовал свои возможности в букмекерской конторе. Ну, а так, это не мое занятие.

Велоспорт Вуэльта

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

– Перед началом "Вуэльты"-2022 эксперты 1хВЕТ ставили на победу трехкратного чемпиона, словенца Приможа Роглича, в 4-й раз подряд. А кому вы отдаете свою красную майку в Мадриде?

– Я бы посоветовал приглядеться к молодежи, в особенности к бельгийцу Ремко Эвенепулу. Не стал бы пока сбрасывать со счетов Приможа. Хотел бы увидеть на подиуме в последний день нашего Мигеля. Но трудно будет бороться с этими ребятами на третьей неделе. Хорошо показывают себя Родригес и Аьюзо.

– Есть мнение, что "Супермену" Лопесу после двух третьих мест на предыдущих Гранд-турах уже пора на вершину подиума "Вуэльты". Согласны ли вы с этим?

– Согласен, что пора, но есть молодежь, наподобие Эвенепула, которая показывает, что она с другой планеты. Поэтому надеть Мигелю красную майку на этой "Вуэльте" будет очень сложно.

Велоспорт Вуэльта-2022

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Я бы поставил бельгийца на первое место, Роглича – на второе, а вот за третью позицию генеральной классификации мы поборемся.

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Куандык Шынасилов
1xBet Винокуров Александр
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