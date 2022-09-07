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В Алматы временно перекроют улицу Саина

Саина Фото: Zakon.kz
Движение будет затруднено из-за частичного перекрытия улицы Саина в Алматы. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.

Дорожные работы будут проводиться по западной стороне улицы Саина от улицы Улугбека до проспекта Абая в южном направлении с 7 по 10 сентября, с 21:00 до 6:00.

Эти работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Управление городской мобильности Алматы

12 августа развитие транспортной инфраструктуры города обсудили в акимате Алматы.

Протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км, из которых 234 км не имеют твердого покрытия. В акимате отметили, что необходимо ежегодно строить 70 км новых дорог.

В этой связи планируется охватывать средним ремонтом дороги протяженностью не менее 200 км и текущим ремонтом – более 350 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время в городе продолжается строительство трех развязок.

До конца года планируется завершить работы по строительству развязки ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт, по ул. Саина – ул. Монке би и на пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова. Срок завершения работ запланирован на 2023 год.

Обсужден текущий ход работ по пробивке трех улиц. Пробивку улицы Саина планируется закончить в следующем году, Толе би – в 2024 году в зависимости от сроков выкупа и изъятия земельных участков.

 

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Ирина Лукичева
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