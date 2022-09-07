В столице Казахстана прошел казахстанско-германский бизнес-форум

6 сентября 2022 на площадке Международного финансового центра "Астана" состоялся казахстанско-германский бизнес-форум с участием первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра.

Мероприятие, организованное Посольством РК в ФРГ совместно с АО "НК "Kazakh Invest" при поддержке Восточного комитета германской экономики и представительства германской экономики в Центральной Азии в Алматы, прошло на тему "Адаптация к новым правилам глобального бизнеса – Общие возможности в промышленности, энергетике и логистике".

Мероприятие организовано в рамках визита германской делегации в Казахстан во главе с сопредседателем казахстанско-германской межправительственной рабочей группы, директором по внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ, доктором Домиником Шнихельсом.

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

В ходе визита германская делегация также встретилась с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В бизнес-форуме приняли участие руководители центральных и местных государственных органов, национальных и квазигосударственных компаний, представители отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководители ведущих германских компаний, таких как Siemens, Deutsche Bahn, SAP, Becker Mining Systems AG, Knauf, Wilo и т.д. Всего в работе форуме приняли участие 150 делегатов.

ФРГ является одним из важнейших партнеров Казахстана в ЕС. Между странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.

Товарооборот между Казахстаном и Германией за 2021 год составил $2,2 млрд, что на 6,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($2,1 млрд). С 2005 года объем прямых иностранных инвестиций Германии в экономику Казахстана составил порядка $5,3 млрд, большая часть которых направлена в обрабатывающую промышленность. Кроме этого, 9 проектов на сумму более $2 млрд находятся на стадии реализации.

Выступая на открытии мероприятия, Роман Скляр проинформировал о планируемых политических и социально-экономических реформах в рамках объявленной главой государства концепции "Новый Казахстан" и о целях и приоритетах казахстанского правительства в области реализации нового экономического курса.

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Правительством непрерывно ведется работа по повышению уровня инвестиционной привлекательности страны. Утвержден проект новой Концепции инвестполитики Казахстана с ориентиром на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода. Новшества включают меры по оптимизации и упрощению налоговых режимов, субсидий и других стимулов для инвесторов в приоритетных секторах экономики. Первый заместитель премьер-министра РК

В завершение выступления Роман Скляр пригласил германские компании к расширению инвестиционных связей, а также активному участию в реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Сопредседатель казахстанско-германской межправительственной рабочей группы Доминик Шнихельс рассказал о важности двусторонних отношений между странами, а также отметил, что Казахстан и Германия имеют большой потенциал для реализации совместных проектов во многих направлениях.

На примере прошедшего пандемийного кризиса и нынешней геополитической ситуации мы видим важность продовольственной безопасности, энергетической свободы и развития цепочек поставок товаров. В данном ключе мы видим, что Казахстан имеет большой потенциал во многих важных сферах экономики для Германии. Это как источники невозобновляемой энергии, так и развитие очень актуального для мира направления по производству возобновляемых источников электроэнергии. Кроме своего расположения и логистических преимуществ, Казахстан также имеет огромный ресурсный и человеческий потенциал. Мы верим, что расширение сотрудничества очень выгодно как для Казахстана, так и для Германии. Доминик Шнихельс

От казахстанской стороны в ходе форума выступили вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов и председатель правления администрации МФЦА Ернур Рысмагамбетов.

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Глава Kazakh Invest в своей речи рассказал об инвестиционных возможностях, предоставляемых Казахстаном, а также о мерах государственной поддержки.

Благодаря стратегическому расположению на перекрестке между Европой и Азией, доступу к крупным соседним рынкам, благоприятной деловой среде, доступной и квалифицированной рабочей силе, а также комплексным мерам государственной поддержки Казахстан продолжает привлекать все большее внимание международных инвесторов. Мы уверены, что данный бизнес-форум откроет новые возможности и перспективы для немецких предпринимателей. Меиржан Юсупов

Спикерами от германской стороны выступили глава внешней торговли, член Правления Ассоциации торгово-промышленных палат ФРГ Фолькер Трайер, член Правления, представитель Группы стран Центральной Азии Восточного комитета германской экономики профессор Манфред Грундке, генеральный директор компании SVEVIND Energy Вольфганг Кропп, руководитель подразделения по развитию международной водородной экономики Германского Энергетического Агентства (DENA) Килиан Кроне.

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Выступая на мероприятии, германские спикеры высоко оценили потенциал Казахстана для увеличения поставок традиционных энергоресурсов в ФРГ, производства и последующего экспорта "зеленой" энергии. Кроме того, они отметили важность Казахстана в качестве торгового и инвестиционного партнера в Центральной Азии и транзитной страны при транспортировке грузов из Азии в Европу.

На полях мероприятия проведены двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда германских компаний. В рамках встреч были обсуждены потенциальные совместные инвестиционные проекты.