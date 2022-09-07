Сотрудников медучреждений и детдомов будут штрафовать за несообщение о брошенных детях

Министерство внутренних дел разработало проект концепции проекта закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается ввести ответственность за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного.

Так, в КОАП добавляется новая статья, которая предусматривает, что за несообщение должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного, поступлении и доставлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – штраф на физических лиц в размере 5-ти (17 250 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34 500 тенге).

За повторное деяние в течение года после наложения административного взыскания, предусматривается штраф на физических лиц в размере 20-ти (69 000 тенге), на должностных лиц – в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Эту норму планируется принять в связи с разработкой проекта закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан".

Как отмечают в МВД, в Кодексе "О браке (супружестве) и семье" прописана норма о том, что должностные лица медицинских организаций в течение трех рабочих дней со дня оставления новорожденного обязаны сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.

Но, как показывает правоприменительная практика, в разных регионах выявлялись случаи раскрытия фактов торговли детьми в родильных домах. На основании изложенного, введение административной ответственности за нарушение законодательства по вопросам непредставления либо несообщения должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о факте оставления новорожденного является актуальным, - пояснили в МВД введение новой нормы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 сентября.