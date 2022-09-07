Даниал Ахметов: Вопрос об эвакуации населения из-за пожаров не стоит

В Восточном Казахстане сразу в нескольких районах горит сухая трава. Глава региона Даниал Ахметов выехал на место происшествия и отметил, что огонь не представляет угрозы для жителей.

Как сообщили в акимате области, в пригороде Усть-Каменогорска огнеборцы, бойцы нацгвардии и представители местных исполнительных органов тушат возгорание сухой травы и кустарника.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В поселке Каменный карьер сейчас работают более 400 человек и 41 единица техники, организован постоянный подвоз воды, на трассе сотрудники полиции осуществляют патрулирование.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

На месте происшествия уже побывал аким области Даниал Ахметов. На данный момент, по его словам, угрозы для населения нет, вопрос эвакуации жителей поселка не стоит.

Тушение пожара усложняет ветер, его скорость составляет 15 м/с, но ситуация находится под постоянным контролем. Утром на место дополнительно прибыли 200 бойцов Национальной гвардии, они принимают самое активное участие в ликвидации пожара.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Также, по информации ДЧС ВКО, трижды произведена опашка территории вокруг поселка, дабы не допустить распространения огня. Кроме того, на помощь сотрудникам ДЧС пришли пожарные расчеты от крупных предприятий региона, таких как УМЗ и Казцинк. Стоит отметить, что площадь пожара составляет 35 га.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Глава региона Даниал Ахметов также выехал в район Алтай, где горит сухая трава. Этот сезон для спасателей выдался по-настоящему "горячим", однако и в этом районе огонь не представляет угрозы для жителей.

Предварительная площадь пожара составляет 700 га. Для визуального обследования задействован самолет Ан-2 Казавиалесоохраны. В ликвидации задействованы около 300 человек и 24 единицы техники, работает круглосуточный оперативный штаб.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Возгорание также зафиксировано в Курчумском районе, недалеко от озера Маркаколь, там работают спасатели и представители лесничеств. Огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на близлежащий поселок Тоскаин, который находится в 10 километрах от очага пожара. В труднодоступной горной местности на помощь приходят вертолеты Ми-8, которые осуществляют сброс воды с воздуха.