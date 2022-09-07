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АФК "Кайрат" забрал Суперкубок Казахстана 8-й раз подряд

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6 сентября в Актау на Halyk Arena прошел матч за Суперкубок Казахстана по футзалу, в котором встретились алматинский "Кайрат" и рудненский "Аят". По итогам встречи счет составил 4:3 в пользу "красно-белых".

В первом тайме подопечные Каната Танакпаева активно начали атаковать и оформили сразу два гола в ворота противника. Автором дубля стал бразилец Леандриньо.

В ответ чемпионы в первые три минуты второго тайма, послушав, видимо, наставления от Кака, забили три гола: отличились Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов. Позже на 33-й минуте Акбаликов стал автором второго дубля, положив мяч в дальний угол.

Но это было еще не все — на 37-й минуте 27-летний игрок «Аята» Антон Рындин удачно оказался на дальней штанге ворот алматинцев и смог реализовать 3-й гол в копилку своей команды.

Теперь оба клуба готовятся к старту в Кубке страны, матчи предварительного этапа которого начнутся уже сегодня. Первую игру «Аят» проведет с командой "Байтерек" из Уральска, а "Кайрат" встретится с "Каспием".

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