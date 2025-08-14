#АЭС в Казахстане
Опубликован видеообзор футбольного матча за Суперкубок УЕФА

Французский футбольный клуб ПСЖ победил английский "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА-2025. Поединок, который прошел в итальянском городе Удине, завершился со счетом 2:2 (4:3 по пенальти) в пользу "парижан", сообщает Zakon.kz.

В составе действующих победителей Лиги чемпионов УЕФА забитыми голами отличились Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш.

У "шпор" авторами мячей в основное время встречи стали Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро. Решающий пенальти в послематчевой серии реализовал португальский защитник парижского коллектива Нуну Мендеш.

 

В итоге ПСЖ стал обладателем первого в своей истории Суперкубка Европы. А испанский наставник французского клуба Луис Энрике во второй раз в своей тренерской карьере удостаивается подобного звания.

10 лет назад он с "Барселоной" завоевал Суперкубок Европы, обыграв тогда испанскую "Севилью" – 5:4.

Нельзя не отметить, что в 2025 году Энрике со своей командой забрал все титулы во Франции: Лигу 1, Кубок и Суперкубок страны.

Плюс его подопечные стали лучшими в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
