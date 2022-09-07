В Алматы задержан разводивший костер мужчина

Фото: скриншот видео

Полицейские Алматы с помощью видеокамер и свидетельских показаний установили подозреваемого в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе. Им оказался мужчина 1968 г. р., сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в городском департаменте полиции, он признался в разведении костра. Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и, якобы, хотел разогреть себе консервы. Однако когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня, – говорится в сообщении Telegram-канала polisia.kz. В ведомстве отметили, что обстоятельства будут установлены. 6 сентября алматинцы сообщили, что предгорье Кок-Тобе подожгли . Видео из соцсетей заинтересовались полицейские Бостандыкского района. По словам местных жителей, изначально они слышали какой-то шорох в месте, где никто не живет, затем начали лаять собаки, а после загорелся сухостой и сарай. Пожарные прибыли быстро, и огонь распространиться не успел.

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