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Алматинцы заявляют, что предгорье Кок-Тобе подожгли

Алматы Фото: скриншот видео
В соцсети обсуждают видео, на котором неизвестные, предположительно, совершают поджог. Кадрами заинтересовались полицейские Бостандыкского района, передает Zakon.kz.
Место, зафиксированное на видео, установлено. В настоящее время проводятся осмотры полиции. Будут проверены данные систем видеонаблюдения города. Человек, совершивший данные действия, был установлен и привлечен к заявке. Пресс-служба ДП города Алматы

Между тем местные жители утверждают, что изначально они слышали какой-то шорох в месте, где никто не живет. Затем начали лаять собаки, а после загорелся сухостой и сарай.

Пожарные прибыли быстро и огонь распространиться не успел. Люди уверены, что это был намеренный поджог.

Ранее стало известно, что на Кок-Тобе разгорелся пожар. Тушили его по повышенному рангу. В 20:35 спасатели справились с ситуацией, не допустив распространения огня на смотровую площадку и парк "Кок-Тобе".

Елена Беляева
Алматы
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