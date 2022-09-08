Jusan Bank подарит казахстанцам Tesla за хорошие дела

Совершая хорошие поступки, казахстанцы смогут стать обладателями электромобиля Tesla и выиграть миллион тенге. Jusan Bank запустил акцию "Платим деньги за хорошие дела", которая продлится два месяца, сообщает Zakon.kz.

В рамках акции каждый день будет разыгрываться миллион тенге, а суперпризом станет автомобиль Tesla Model Y.

Розыгрыш проходит в приложении Jusan Bank и продлится два месяца. Если вы не являетесь клиентом банка, но хотите участвовать в гонке за миллионом или рассчитываете на суперприз, достаточно скачать приложение или открыть бесплатную виртуальную карту. Принять участие в розыгрыше можно до 5 ноября 2022 года.

Условия – просты, а намерения – благие. Для участия в розыгрыше нужно совершить хорошие поступки, при этом выполняя простые задания с помощью мобильного приложения Jusan. К примеру, можно угостить кого-то кофе, оплатить услугу мобильной связи или такси, сделать транзакцию, откладывая на будущий отпуск, или купить корм домашним питомцам, а также многое другое. Для того, чтобы получить автомобиль, необходимо выполнить не менее 20 заданий в месяц, – рассказал управляющий директор Jusan Bank Олегжан Бекетаев.

Минимальная сумма – 1000 тенге. Важное условие: покупка должна быть оплачена картой или при помощи приложения Jusan. После этого транзакция попадает в базу платежей.

Участие в акции – увлекательная игра, которая приятно удивит своей анимацией. Зайдя в приложение, клиент увидит интерактивную карту. Передвигаться по ее маршруту возможно, выполняя ежедневные задания, выпавшие случайным образом. Для каждого задания имеется временной промежуток. Участник, двигаясь к цели, получает звезды за их выполнение. Каждое вознаграждение за "хорошую покупку" увеличивает шанс выигрыша. При этом за невыполненные задания в течение дня звездочки меняют цвет на серый, а всплывающий указатель с оставшимся временем напоминает игроку, что у него остались впереди невыполненные "хорошие дела". В приложении есть удобная функция – изменение темы на темную или светлую, в зависимости от индивидуального зрительного восприятия.

Победителя определят в прямом эфире официального аккаунта банка и в Instagram, выбрав из числа выполнивших задание по итогам дня. Розыгрыш будет проводиться раз в неделю за семь дней.

Также будут разыграны поощрительные призы – 500 и 1000 бонусов, яркий брендированный мерч банка, – пояснили организаторы акции.