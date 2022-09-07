В Казахстане хотят наказывать за отклонение проектов застройки от Генплана

Министерство нацэкономики разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", сообщает Zakon.kz.

Предлагается внести поправки в ряд нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов предпринимательства в части:

регулирования и контроля тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий;

обеспечения прозрачности регулирования механизма в сфере строительства;

защиты и развития конкуренции;

электроснабжения;

исключения имеющихся препятствий к защите бизнеса.

В частности, предлагается установить ответственность за отклонение и несоответствие проекта детальной планировки или проектов застройки утвержденному генеральному плану.

Кроме того, предлагается установить материальную норму за отклонение от разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации для повышения качества строительства.

В этой связи предусматривается установить ответственность организациям и экспертам, выдавшим положительное заключение по ПСД при завышении сметной стоимости.

Как отмечают разработчики документа, в сфере строительства наиболее частыми нарушениями являются несоблюдение требований действующего генерального плана при разработке либо корректировке ПДП, при выдаче акта выбора земельного участка, выдаче АПЗ и согласовании эскизного проекта, где нарушаются установленные функциональные зонирования территорий, параметры плотности застройки, требуемая этажность, соблюдение отступов, расстояний между объектами.

Такие нарушения в свою очередь приводят к негативным последствиям, среди которых:

отсутствие противопожарных разрывов;

отсутствие достаточных парковочных мест;

отсутствие инсоляции (естественного солнечного освещения).

Осуществление строительства в разрез утвержденному генеральному плану приводит к хаотичной застройке, ухудшению состояния среды обитания и жизнедеятельности, ущемлению прав и законных интересов граждан и общества в целом. Указанные факторы выясняются после получения всех разрешительных документов на строительство, а также после ввода в эксплуатацию объекта, в результате чего происходит отмена ранее выданных разрешительных документов (АПЗ, эскиз, акт приемки объекта в эксплуатацию), – говорится в документе.

Также в МНЭ отмечают, что существующее распределение объемов экспертных работ между РГП "Госэкспертиза" и частными экспертными организациями показывает, что при передаче в частный рынок института экспертизы возникает ряд проблем, связанных с использованием бюджетных средств и снижением качества строительства.

В части обеспечения прозрачности тарифообразования предлагается в сфере естественных монополий усилить борьбу с завышением цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов.

Так, предусматривается наделить уполномоченный орган в сфере естественных монополий функциями в рамках внедрения подхода технического регулирования субъектов естественных монополий, в частности, по утверждению нормативных технических потерь, технических и технологических норм расхода сырья, материалов, нормативной численности персонала, проведению технической экспертизы деятельности с привлечением независимых экспертов.

Как отмечается, ранее указанные функции способствовали сдерживанию роста тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий и упорядочению подходов к тарифообразованию.

На сегодняшний день каждое повышение тарифа чувствительно для бизнес-сообщества и потребителей, так как снижаются доходы в условиях нестабильности мировой экономики. При этом введение указанного государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий позволит сдержать рост тарифов на регулируемые услуги субъектов естественных монополий, обеспечить прозрачность и упорядочение подходов к тарифообразованию, – считают в Миннацэкономики.

В рамках защиты потребителей от резкого роста тарифов предлагается перевести субъекты естественной монополий, доходы которых от оказания регулируемых услуг составляют менее 1% доходов от всей деятельности, на метод индексации.

В этом случае даже при наличии экономически обоснованных причин существенного роста тарифов его изменение для потребителей не превысит индекса, установленного уполномоченным органом, говорится в документе.

Для субъектов переход на метод индексации позволит избежать заявочной кампании, снизить количество отчетности и административную нагрузку.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.