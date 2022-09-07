СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Секретариата СВМДА Кайрата Сарыбая, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 год.

Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к VI саммиту СВМДА, который состоится 12-13 октября в столице Казахстана.

Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита.

Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Первый саммит СВМДА проведен в 2002 году.

Сегодня СВМДА включает 27 государств-членов, в том числе Казахстан, Россия, Кыргызстан, Китай, Афганистан.